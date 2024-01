Nie zu früh und nie zu spät, mit finanzieller Vorsorge zu beginnen

Ein wenig paradox ist es schon, was das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS bei einer im Auftrag von Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtischer durchgeführten Meinungsumfrage herausgefunden hat. Demnach halten zwar 83 Prozent der Oberösterreicher eine finanzielle Vorsorge für sehr oder eher wichtig, gleichzeitig nennen sie aber Gründe für das Aufschieben der finanziellen Vorsorge.

So sagen 71 Prozent, dass es durch die hohe Inflation — die Umfrage wurde Anfang November 2023 durchgeführt — schwierig sei, die richtige Vorsorgeentscheidung zu treffen. 64 Prozent sind der Ansicht, dass man sich durch die Teuerung die Vorsorge nicht mehr leisten könne. Immerhin ein Viertel der Oberösterreicher sagt außerdem, dass sich Vorsorge bis zum Ruhestand nicht mehr auszahle.

Hier hakt Sparkassenvorstand Manuel Molnar ein: „Es ist nie zu früh, mit Vorsorge zu beginnen, aber es ist auch nie zu spät“. Und Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen, ergänzt: Es sei sei notwendig, in die Pensions- und Gesundheitsvorsorge zu investieren, „denn der Spielraum der staatlichen Budgets wird nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden demographischen Entwicklung immer enger“.

Wiewohl sich laut IMAS-Chef Paul Eiselsberg das Vorsorgebewusstsein in den Köpfen der Menschen verankert habe — immerhin werden dafür 247 Euro im Monat beiseite gelegt —, wünschen sich sowohl Molnar als auch Bartalszky eine noch ausgeprägtere einschlägige Finnanzbildung. Eine solche sei „der erste Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit“, so Molnar. Bartalszky wiederum sieht dank sinkender Inflation und hoher Lohnabschlüsse „Spielraum für private Vorsorge“.

Wer vorsorgt, greift überwiegend zu den „Klassikern“ Sparbuch (60 Prozent), Lebensversicherung (45 Prozent) und Bausparen (41 Prozent). Die größte Rolle bei einer Veranlagung für Vorsorge spielt übrigens die Sicherheit: 47 Prozent sagen, sie wollen kein oder nur ein geringes Risiko eingehen. Auffallend: Eine nachhaltige Veranlagung ist nur für 18 Prozent ein Kriterium.

Interessant ist auch, was IMAS zum Thema Work-Life-Balance herausgefunden hat. Denn drei Viertel der Oberösterreicher sind laut Bartalszky überzeugt, „dass Menschen, die hauptsächlich Teilzeit oder eben nicht genügend Jahre arbeiten, dies später bereuen würden, weil ihnen im Alter das Geld fehlt“.