„Wir haben wieder einmal das beste Ergebnis“, freute sich Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Bei einer Bilanzsumme von 26,798 Milliarden Euro wuchs der Gewinn vor Steuern um 4,7 Prozent auf 295,3 Millionen € an.

Nach Steuern kletterte der Überschuss um 3,7 Prozent auf 243,3 Millionen. Deshalb wird auch der Hauptversammlung empfohlen, die Dividende von 1 Euro auf 1,45 Euro zu erhöhen.

Stark gewachsen sind sowohl das Zinsgeschäft (+17,3 Prozent auf 406 Mio.), als auch das Provisionsergebnis (+ 7,8 Prozent auf 207 Mio.) und das Leasinggeschäft (plus 21,4 Prozent auf 2,6 Mrd.). Die Kreditnachfrage erhöhte sich um 4,2 Prozent auf 19,2 Milliarden – getragen zum Großteil von Kommerzkunden (15,1 Mrd.). Die Kreditvergabe an Privatpersonen ist hingegen nur um ein Prozent gewachsen. „Seit August gab es 50 Prozent weniger Neuvergaben“, verwies Gasselsberger auf die neuen, mittlerweile wieder etwas gelockerten Vergaberichtlinien.

Positiv sei, dass es weiterhin „nur wenig Ausfälle, Stundungen oder Laufzeitverlängerungen“ gibt. Auch vermehrte Kontoüberziehungen habe Gasselsberger nicht registriert. Das Eigenkapital wiederum ist um 6,9 Prozent auf 3,55 Mrd. Euro gewachsen, die Kernkapitalquote liegt nunmehr bei 18,3 Prozent und den Ausblick auf 2023 sieht Gasselsberger sehr positiv: „Das Jahr ist besser angelaufen, als von vielen Experten prognostiziert.“

Die Stimmung unter den Kunden sei gut, es werde schon wieder breiter investiert, allen voran in Transformation. Der Oberbank-Expansionskurs werde, so Gasselsberger, 2023 im Ausland — sprich in Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn — fortgesetzt. Was den Leitzins betrifft, rechnet er damit, dass es „noch ein, zwei kleinere Erhöhungen geben wird“, eine gewisse Unbekannte sei die Inflation.

Weitere Nachwehen zur Bankenkrise (USA, Schweiz) erwartet Gasselsberger nicht mehr: „Ich glaube nicht, dass noch etwas nachkommt. Europa hat nach 2008 konsequent gehandelt – wir haben eine sehr gute Aufsicht und in Österreich ganz besonders“.

