Noch wird — bis zum Stapellauf beim Tourismustag am 20. November — ein bisschen daran gefeilt, doch in den wesentlichen Grundzügen ist die neue „OÖ. Landes-Tourismusstrategie 2030“ fertig.

„Oberösterreich will mutiger werden“, umreisst Landesrat Markus Achleitner die Intention, und werben will man um Gäste vor allem unter dem Motto „Oberösterreich ist überraschend echt und echt überraschend“.

Lesen Sie auch

Und: Klares Ziel sei es auch, die Ganzjährigkeit des oberösterreichischen Angebotes in den Fokus zu rücken, um die durchschnittliche Nächtigungsdauer von 2,7 doch einmal über drei zu heben. Ein Wachstum in der Wertschöpfung solle aber auch durch eine Steigerung der Tagesausgaben der Gäste erreicht werden, betont Achleitner.

Vier „Meilensteine“ sieht der Landesrat in der Umsetzung dieser „qualitativen Wachstumsstrategie“ als wesentlich an:

Den Freizeit- und Erholungsraum Oberösterreich zeitgemäß mit attraktiven Themen gestalten;

die Mitarbeiter- & Unternehmerdynamik mit Impulsen befeuern;

die Marke Oberösterreich kraftvoll aufladen und

die Effizienz der touristischen Strukturen & Organisationen weiter erhöhen.

„Die internationale Sichtbarkeit steigern“

Wenn Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, die Parole ausgibt, die „Stärken zu stärken“, dann hat er unter anderem die Themenbereiche Kultur — Stichwort Kulturhauptstadt 2024 —, Natur — sie sei ein Hauptmotiv der Gäste, nach OÖ zu kommen —, Kulinarik und Gesundheit im Blickfeld. Kernmärkte würden Oberösterreich, Österreich und Deutschland bleiben, eine gute Entwicklung gebe es in Tschechien und Teilen der Slowakei und Gäste-Potential sieht Winkelhofer in den Niederlanden. Jedenfalls, so LR Achleitner, geht es auch darum, die „internationale Sichtbarkeit Oberösterreichs deutlich zu steigern“.

Weg will man laut den Touristikern von der „Saisonsicht“, vielmehr dehne sich — neben den drei Wintermonaten — der Sommer aus. Oder, so Winkelhofer: Künftig spreche man vom „Bergerlebnis 365“, so wolle man weg „vom reinen Skidenken“.

Auf einen für „eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft“ wesentlichen Aspekt verweist der Bundesobmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der WKO, Robert Seeber: Es gehe um die „Steigerung der Attraktivität des Tourismussektors“ sowohl für die Arbeitnehmer wie auch der Unternehmer.

Land Oberösterreich fördert mit 200 Mio. Euro

Damit die „qualitative Wachstumsstrategie“ im heimischen Tourismus bestmöglich umgesetzt werden kann, greift das Land OÖ tief in den Fördertopf. Laut LR Achleitner wachse das Fördervolumen bis 2030 auf 200 Millionen Euro, das bedeute ein Projektvolumen von einer Milliarde Euro.