Oberösterreicher sparen mehr als die Durchschnittsösterreicher

Sparen ist und bleibt für die Oberösterreicher weiterhin sehr wichtig – gerade auch in Zeiten wieder steigender Zinsen. So geben 82 Prozent der Landsleute in einer Imas-Umfrage im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen an, dass es ihnen wichtig sei, Geld beiseite zu legen.

Dies ist wohl auch aufgrund des aktuellen Zinsniveaus ein deutlich höherer Wert als bei der gleichen Umfrage im Vorjahr (76 Prozent). Dazu legen die Oberösterreicher auch mehr auf die hohe Kante als der „Durchschnittsösterreicher“. Mit 330 Euro monatlich liegt man hier klar über dem bundesweiten Wert von 307 Euro.

Sparklassiker gefragt

Bei den Sparformen bleiben die Oberösterreicher weiterhin eher konservativ. Am häufigsten (82 Prozent) wird auf das Sparbuch bzw. die Sparkarte/-konto gesetzt. Es ist auch ein kleines Comeback: Mit steigenden Zinsen gewann diese Sparform im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Beliebtheit (+13 Prozentpunkte).

Auswirkungen der Nullzinszeit sind dennoch spürbar, denn rund die Hälfte der Befragten lässt ihr Geld auch jetzt noch unverzinst am Girokonto liegen. Weiters nutzen die Befragten das Bausparen (49 Prozent), die Lebens- bzw. Kapitalversicherung (38 Prozent) und Wertpapiere (32 Prozent).

Dass ein Drittel auf Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen setzen, ist unter anderem auch der Nullzinsphase bzw. der aktuell hohen Inflation geschuldet. 34 Prozent geben an, dass Wertpapiere in Zeiten hoher Inflationsraten alternativlos sind.

Nahezu zwei Drittel (64 Prozent) sehen Anlageprodukte wie Aktien, Investmentfonds oder Anleihen als eine gute Ergänzung zum Sparbuch. Für etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) gewinnen sie mehr an Bedeutung.