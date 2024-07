Oberösterreichs Industriebetriebe stehen unter großem Druck

Der Standort verliert laut Industriellenvereinigung OÖ an Wettbewerbsfähigkeit – Hauptgründe: Arbeitskosten, Energiekosten, Überregulierung und Fachkräftemangel

Die Rahmenbedingungen für Europa haben sich laut Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) weiter verschlechtert. Darüber hinaus hat die Industrie in Österreich durch enorme Personalkostensteigerungen zusätzlich einen Kostenrucksack zu tragen, der die Wettbewerbsfähigkeit weiter reduziert.

Im Wahljahr 2024 mit der im Herbst anstehenden Nationalratswahl sind auch weiterhin keine standortpolitischen Fortschritte zu erwarten. Auch der alte (und kranke?) Mann Europas, Deutschland, wird wohl erst nach der nächsten Wahl einen Umschwung einleiten.

Kaum Fortschritte

„Wann gelingt die Industriewende?“, fragt sich IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer. Mit jedem Monat fallen Österreich und Europa im Vergleich zu den USA und China weiter zurück, Wertschöpfung und Arbeitsplätze gehen verloren, Verlagerungen finden statt.

„Es ist besser, das Dach zu reparieren, wenn die Sonne scheint. Jetzt können wir noch aus einer Position der Stärke agieren“, betont IV OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. „Die Fahrzeug- und Maschinenbauindustrie sind die dominierenden Stärkefelder Österreichs und ganz Europas. Gerade in diesen Schlüsselbranchen kommt aus China enorme Konkurrenz auf uns zu, die bei Qualität und Produktivität aufgeschlossen hat – bei deutlich niedrigeren Kosten und wesentlich höheren Jahresarbeitszeiten.“

Warnsignale ignoriert

Während Europa im Vergleich zu den USA und China zurückfällt, verliert Österreich innerhalb Europas zusätzlich durch die stark steigenden Personalkosten in Verbindung mit einer seit Jahren laufenden schleichenden Arbeitszeitverkürzung an Wettbewerbsfähigkeit. „Es braucht wieder eine Diskussion über Leistung, Arbeitszeit, Steuerbelastung und damit darüber, woher unser Wohlstand kommt. Eine Ignoranz aller Warnsignale wäre fatal für unseren Standort“, so Pierer.

Schlusslicht Österreich

In Österreich habe sich die Arbeitsproduktivität seit 2010 kaum verbessert, nur in Italien, Luxemburg und Griechenland war die Entwicklung noch schlechter. Gleichzeitig hat sich das BIP pro Kopf laut Agenda Austria seit 2019 mit minus 1,7 Prozent sogar verringert. Österreich ist somit ärmer geworden und damit Schlusslicht im EU-Vergleich.

Rasche Änderung

„Wenn immer mehr Menschen immer kürzer arbeiten und bei höherer Lebenserwartung und längeren Ausbildungszeiten trotzdem Anfang 60 in Pension gehen, wird unmittelbar klar, dass das keine gesunde Entwicklung für den Industriestandort, aber auch nicht für die Finanzierung des Sozial- und Pensionssystems Österreichs darstellt. Es muss sich jetzt rasch etwas ändern“, betont Haindl-Grutsch.

Österreich und Europa sollten jetzt rasch aufwachen, um die Industrie in Europa zu halten. „Die notwendigen standortpolitischen Antworten auf veränderte globale Rahmenbedingungen müssen schnell und umfassend gegeben werden, um den weiteren Abstieg zu verhindern“, so Pierer.