ÖBB bieten auf Westbahnstrecke 30-Minuten-Takt zum Flughafen

Die ÖBB bauen in Zusammenarbeit mit der AUA ihre Verbindungen zum Flughafen Wien aus. Ab 10. Dezember wird es von Salzburg über Linz täglich rund 26 Mal die Möglichkeit geben, den Flughafen zu erreichen und zurückzureisen. Ankünfte in Wien Schwechat sind aus Linz ab 6 Uhr, aus Salzburg ab 7 Uhr alle 30 Minuten geplant. Die letzte Ankunft am Airport ist um 22.27 Uhr. Abfahrten aus Wien gehen nach Salzburg bis 22 Uhr, nach Linz bis kurz nach Mitternacht.

Von Graz aus geht es rund fünf Mal am Tag zum Airport in die Bundeshauptstadt und zurück. Die „AIRail“-Verbindung kann gemeinsam mit dem Flug als ein Ticket gebucht werden und beinhaltet „eine Verbindungsgarantie im Fall von Zugverspätungen oder Zwischenfällen“, wie es in einer Aussendung von AUA und ÖBB von heute, Freitag, heißt.