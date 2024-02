ÖBB setzen beim Postbus einen Neuen an das Vorstands-Lenkrad

Mit März gibt es einen Wechsel an der Spitze der Postbus AG. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Roman Krebs zum neuen Vorstand bestellt, wie die ÖBB mitteilen.

Krebs folge auf die langjährige Vorständin Silvia Kaupa-Götzl, die den ÖBB-Konzern nach 18 Jahren verlasse. Krebs wird die Postbus-Geschäfte den Angaben zufolge ab 1. März 2024 gemeinsam mit Vorstand Alfred Loidl führen.

Krebs hatte seine Karriere in der Automobilindustrie gestartet, bevor er 2009 in den ÖBB-Konzern wechselte. Seit 2016 ist er als Bereichsleiter Controlling für die kaufmännischen Aufgaben der ÖBB-Personenverkehr AG und ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich, zu denen auch die Postbus AG gehört, hieß es in der Aussendung.

Die Postbus AG beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und befördert jährlich über 186 Millionen Fahrgäste.