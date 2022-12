Österreicher kaufen immer mehr heimischen Speisefisch

Die Speisefischproduktion hat in Österreich in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnet. Voriges Jahr wurden fast 5.000 Tonnen Forellen, Saiblinge, Karpfen und Co aus den heimischen Aquakulturanlagen in den Verkauf gebracht. Das entsprach einem Plus von knapp 9 Prozent, berichtete die Statistik Austria kürzlich. Die Zahl der Unternehmen stieg um 3 Prozent auf 542. Doch so sehr Fisch ein Ernährungstrend ist, gibt es auch Schwierigkeiten mit der Teuerung.

„Zu den wichtigsten Produkten gehören bei uns die fangfrischen Forellen und die Lachsforellen. Gestiegen ist die Nachfrage von Fischseiten (Filets, Anm.) und von veredelten Produkten wie geräucherten Forellen, gebeizte Lachsforellen und Aufstrichen“, erzählt Andreas Hengl, der in dritter Generation gemeinsam mit seinem Bruder die Fischzucht Wagramforelle in Niederösterreich betreibt, im Gespräch mit der APA.

Der Unternehmer geht insgesamt von einem weiteren Anstieg der ohnehin konstant hohen Nachfrage aus. Ob diese bedient werden könne, hänge aber von der zur Verfügung stehenden Wassermenge ab, die naturgemäß begrenzt ist. Mit dem Einsatz von automatisierten Wasserbelüftern und -sprudlern zur Sauerstoffanreicherung sowie einer optimierten Fütterung könne bis zu einem gewissen Grad Abhilfe geschafft werden. Bei Fließgewässern gibt es Regeln, wie viel Wasser für die Becken entnommen werden darf.

Nach den Coronalockdowns – die so gut es ging mit Ab-Hof-Verkäufen abgefedert wurden – steigt auch die Nachfrage aus der Gastronomie wieder rasant an. Hengl setzt auf die Versorgung von Stammkunden aus der Gastronomie um diesen weiter hohe Qualität zu bieten und kann neuen Anfragen gar nicht nachkommen, wie er sagt.

„Generell können wir sagen, dass die Kunden bewusster im Einkauf geworden sind, Regionalität und Frische zu schätzen wissen und dafür auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen“, sagt Hengl. Trotzdem gebe es zum Teil auch Zurückhaltung wegen der Teuerung, die so gut es gehe freilich weitergegeben werden müsse. So sind die Energiekosten wie für jedermann gestiegen, aber auch die Futtermittelkosten. So sei der Preiskatalog des Verbandes der Forellenzüchter Österreichs voriges Jahr erstmals unterjährig erhöht worden. Normalerweise halten die Preise von einem Jahreswechsel zum anderen, erläutert Hengl.

Wasserrechtlich würde sich der Fischzüchter längere Genehmigungen wünschen, die über die Bezirkshauptmannschaften erteilt werden. So stehe für seine Firma nächstes Jahr die wasserrechtliche Bewilligung einer Anlage an, die für 20 oder 25 Jahre erfolgen werde. „Wünschenswert wäre eine längere Bewilligungsdauer – etwa auf 50 Jahre – um eine Investitionssicherheit auch für die nächste Generation zu gewährleisten“, sagte Hengl.

Die insgesamt verkauften Mengen an Lachsartigen bzw. sonstigen Fischarten nahmen laut Statistik Austria auch im Vorjahr jeweils deutlich zu, während der Absatz an Karpfenartigen leicht zurückging. Die mengenmäßig bedeutendsten Fischarten aus heimischer Aquakultur waren die Regenbogen- bzw. Lachsforelle (+13,9 Prozent auf 1.736 Tonnen), Bachsaibling (+11 Prozent auf 685 Tonnen), Karpfen (-0,6 Prozent auf 617 Tonnen), Bach- bzw. Seeforelle (+4 Prozent auf 503 Tonnen), Afrikanischer Raubwels (-0,9 Prozent auf 494 Tonnen), Elsässer Saibling (+8 Prozent auf 394 Tonnen) sowie Seesaibling (+4,5 Prozent auf 281 Tonnen).

Ähnlich wie im Jahr davor wurden von den Unternehmen als Hauptursachen für Produktionseinbußen im Jahr 2021 Fressfeinde (vor allem Fischotter, Fischreiher und Kormorane), Wassermangel, Unwetterschäden sowie zum Teil Absatzschwierigkeiten aufgrund coronabedingter Schließungen genannt. Rund um die Fischotter würde sich auch Hengl praxistauglichere Verordnungen wünschen, die österreichtypisch in jedem Bundesland anders sind. Die Fischotter sollen leichter verbracht werden können, wenn sie wo auftauchen, würde sich der Fischzüchter wünschen. „Denn wenn eine Fischotterfamilie auftaucht, frisst sie den Teich leer.“ Schutzbauten seien oft unfinanzierbar.

Die Fische selbst müssen freilich auch gefüttert werden. In diesem Sektor wird laut Hengl „verstärkt geforscht, um den Einsatz von Fischmehl durch pflanzliche Stoffe zu ersetzen, was auch bereits getan wird“. Bei vielen Fischzuchten, wie auch bei Wagramforelle, können sich Kunden die Fischteiche selbst anschauen und auch erklären lassen.