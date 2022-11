Österreicher vertrauen Banken

Die meisten bekannten Banken genießen in Österreich Vertrauen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Instituten sind allerdings sehr groß.

Die Raiffeisenbanken kennen nicht nur fast alle Österreicherinnen und Österreicher, sondern ihnen vertrauen auch die meisten Menschen, zeigt der APA/OGM-Vertrauensindex zu Banken. Das gilt vor allem am Land, während die Erste Bank vor allem in den Städten auf ein hohes Vertrauen bauen kann, so OGM-Experte Johannes Klotz.

Der OGM Vertrauensindex besteht aus einer Online-Umfrage unter 1087 Wahlberechtigten in Österreich, die im November stattgefunden hat. Gefragt wird, wie beim Politiker-Ranking, ob ein Institut bekannt ist, und wenn ja „Vertrauen Sie … oder vertrauen Sie nicht“ diesem Institut. Der Vertrauenssaldo ergibt sich als die Differenz der Prozentwerte „Vertraue“ und „Vertraue nicht“.

Einen starken Vertrauensüberhang haben auch die Volksbank und die Bausparkasse Wüstenrot. Knapp aber doch im Plus sind die Bank Austria, die Oberbank und die Bank 99, die neue Bank der Post. Diese Institute sind auch einer großen Mehrheit bekannt. Trotz hohem Bekanntheitsgrad mit negativem Vertrauenssaldo kommen Bawag und die Hypo aus der Umfrage. Dieses Misstrauen stamme noch aus den Skandalen der Jahre 2006/2009.

Die mehrheitlich positive Bewertung der heimischen Banken sei „angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit hoher Inflation, Zinswende am Immobilienmarkt und Krypto-Verfall ein bemerkenswertes Ergebnis“, sagt Klotz. Er erinnert daran, dass das Vertrauen in Politiker derzeit im Keller ist.