Österreicher zahlen gern mit Euro

Europas und Österreichs Bevölkerung steht zum Euro: 79 Prozent der im Euroraum lebenden Befragten bezeichnen die Gemeinschaftswährung in einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage als „gut für die EU“, und 69 Prozent als gut für ihr eigenes Land.

In Österreich teilen 76 respektive 70 Prozent der Befragten diese Meinungen. Zwei Drittel aller Umfrageteilnehmer befürworten die Abschaffung der 1- und 2-Euro-Cent-Münzen, in Österreich sind es 74 Prozent.

Die Frage, ob es mehr Koordinierung bei der Wirtschaftspolitik einschließlich der Haushaltspolitik der Regierungen in der Eurozone geben sollte, beantworten 64 Prozent in der Eurozone und 56 Prozent in Österreich mit Ja.

Mehr als zwei Drittel der Eurozonen- und österreichischen Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer unterstützen den Aufbau- und Resilienzfonds der EU, der zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie geschaffen wurde.

Um das Wachstum der Wirtschaft und der Beschäftigung anzukurbeln, fordern rund zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher Reformen beim Arbeitsmarkt- beziehungsweise Gesundheitssystem. Etwas mehr als die Hälfte hält das Pensionssystem für reformbedürftig. 39 Prozent fordern Reformen betreffend die Telekom- und Elektrizitätsmärkte.

Die Eurobarometer-Umfrage wurde zwischen 2. und 9. Oktober 2023 mit mehr als 18.600 Befragten aus 19 Staaten der Eurozone durchgeführt.