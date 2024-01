Österreichs Gießereiindustrie vor massivem Personalabbau

Österreichs Gießereiindustrie steht unter massivem Druck: Die jüngsten Metaller-Lohnabschlüsse, anhaltend hohe Energiekosten und die im europäischen Vergleich hohe Inflation werden heuer und nächstes Jahr für den Abbau von Hunderten Jobs in der Branche führen, so Branchenvertreter Adolf Kerbl. Derzeit gebe es rund 6500 Jobs in der Gießereibranche – „und ich rechne damit, dass rund zehn Prozent mittelfristig verloren gehen“, so Kerbl im Gespräch mit dem OÖ VOLKSBLATT.

Die meisten der rund 40 Betriebe der Branche schreibe laut Kerbl keine oder nur geringe Gewinne und nicht wenige seien in der Verlustzone. Einer der Hauptgründe sind die Personalkosten, mit denen die österreichischen Gießer vor allem gegenüber ihren deutschen Mitbewerber nicht mehr mithalten können. Kerbl: „Wir haben uns in den vergangenen vier bis fünf Jahren vom deutschen Mitbewerb bei den Personalkosten um 20 Prozent entfernt.“ Allein 2022 und 2023 seien die KV-Löhne bei den Metallern in Österreich um acht bzw. 9,6 Prozent gestiegen.

Dazu kämen „exorbitante“ Energiekosten, die seit 2022 bei einzelnen Unternehmen zu einer Vervier,- Verfünf- und sogar zu einer Verzehnfachung der Strom- bzw. Gaskosten geführt haben. In der Folge werden Gießereibetriebe, von denen nicht wenige Teil von internationalen Konzernen sind, nun personell ausgedünnt – oft nur auf die Entwicklungsabteilung. Kerbl: „Es wird outgesourct und rationalisiert“.

Viel Know How

Das es manche Betriebe überhaupt noch gibt, liege am großen Guss-Know-How in Österreich. Denn Österreich sei beim Gießen in vielen Bereichen führend. Kerbl: „Man könnte auch sagen: Weil wir Technologieführer sind, gibt es uns noch“. Die Auslagerung von Produktionskapazitäten erfolge dorthin, wo die Lohnsteigerungen moderater ausfallen wie etwa nach Spanien, wo die KV-Löhne heuer um 1,5 Prozent angehoben wurden.

Keine Trendumkehr möglich

Laut Kerbl besteht mittelfristig keine Chance, dass sich die Lage bessert. „Das ist ein Trend, der unumkehrbar ist“. Er wünscht sich für die Branche zumindest einen eigenen Branchenabschluss bei KV-Verhandlungen. Kerbl: „Der würde uns helfen, weil die Lohntangente in den verschiedenen Bereichen der Gießereiindustrie völlig unterschiedlich ist.“ Unternehmen, die in die Fahrzeugindustrie liefern, hätten es besonders schwer – „und das sind 80 Prozent unserer Betriebe“.

1,6 Mrd. Branchenumsatz

Die österreichische Gießereiindustrie besteht aus rund 40 Betrieben, die 2022 einen Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor, der Umsatz dürfte laut Kerbl aber leicht gestiegen sei. Das liege vor allem an den Preissteigerungen. Bei der produzierten Tonnage (zuletzt 291.000 Tonnen) gab es hingegen nach ersten Meldungen einen Rückgang. Zu den bekanntesten Unternehmen der Branche gehören Borbet im oö. Ranshofen (Alufelgen), SLR Gusswerk in Steyr, Dambauer in Vöcklabruck sowie in Niederösterreich die voestalpine Gießerei Traisen und Georg Fischer. Oberösterreich und Niederösterreich stellen auch mit zusammen 20 Betrieben die meisten Mitarbeiter in der Branche (rund 4000).

Von Karl Leitner