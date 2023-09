Österreichs größte Landwirtschaftsmesse

Grünland und Forstwirtschaft, aber auch Ackerbau und Hoftechnik stehen im Mittelpunkt der Landwirtschaftsmesse, die in diesem Jahr die größte ihrer Art in ganz Österreich ist.

Die Land- und Forsttechnik ist seit jeher ein Herzstück der Landwirtschaftsmesse. Ried und bekannt für das vielfältige Produktangebot namhafter Hersteller, Importeure und Händler auf dem Freigelände und in den Hallen. Zahlreiche Aussteller nutzen die Messe auch, um bereits jetzt ihre Neuheiten für die Saison 2024 zu präsentieren.

Saatgut, Pflanzenschutz und Futtermittel findet man heuer erstmals im modernen

Ambiente der Halle 19. Unter dem Motto „Klimafit in die Zukunft“ werden u. a. neue Konzepte im Pflanzenbau und in der Bodenoptimierung vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die intensive Grünlandbewirtschaftung und die dazugehörige Wertschöpfungskette in der Futtergewinnung.

Modernste Forsttechnik live im Einsatz führen renommierte Firmen in der Forstarena rund um die Wertschöpfungskette Holzbringung und -aufbereitung vor. Der Waldverband OÖ, bäuerliche Forstpflanzenzüchter und andere Institutionen stehen dort für Beratungen zur Verfügung.

Beste Traktorpiloten werden gekürt

Besondere Spannung verspricht das Finale des Lintrac Supercup 2023, bei dem die besten Traktorpiloten gekürt werden. Auch Besucher können auf dem Parcours das neueste, vierradgelenkte Lindner-Modell testen.

Über die Chancen im Biolandbau und die Leistungen der Biolandwirtschaft informieren Landwirtschaftskammer OÖ und BIO Austria in der Themenwelt BIO. Eine eigene, informativ-spielerische Themenwelt gestaltet auch das Bienenzentrum OÖ.

Der Geflügelhaltung mit mobilen Stalleinrichtungen und Futtertechnik ist ein weiterer

Ausstellungsbereich gewidmet. Zudem steht auch das Thema Heizen und Klimatisierung in Wirtschafts- und Stallgebäuden im Fokus. Hier dürfen sich die Besucher auf innovative Biomasse-Lösungen namhafter Heizungsbauer freuen.

Noriker und Haflinger stehen im Rampenlicht

Die Austro Tier wiederum zeigt, dass Ried zu Recht als Kompetenzzentrum in der Tierzucht gilt – österreichweit und international. Für Pferde-Fans gibt es mit der Bundesstutenschau für Noriker (7. September) und Haflinger) ein besonderes Highlight.

Weitere Höhepunkte sind die Zuchtrinderausstellung des Fleckviehzuchtverbands Inn- und Hausruckviertel (FIH) und die Eliteversteigerung von ausgewählten, genetisch interessanten Fleckvieh-Jungrindern (8. September) bzw. die Tier-Präsentation von Jungzüchtern (9. September).