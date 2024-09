Österreichs größte Taxiflotte erleichtert das Bezahlen

Um digitale Zahlungen zu ermöglichen und somit das Kundenerlebnis, als auch die betriebliche Effizienz zu steigern, ging die österreichische Taxizentrale Taxi 40100 mit dem Instant Payment Anbieter myPOS eine Partnerschaft ein.

Mit den mobilen Kartenlesegeräten werden bargeldlose Bezahlungen per dezentraler Registrierkasse ermöglicht. Das gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

Kunden profitieren von mehr Zahlungsmöglichkeiten, während für Fahrer der bürokratische Aufwand sinkt. Darüber hinaus können Touristen ihre Taxifahrt auch per Kredit- oder Debitkarte bezahlen und so Flexibilität und bessere Wechselkurse genießen.

Jonathan Nemec, Vertriebsleiter bei myPOS im DACH-Raum, äußert sich: „Die Partnerschaft mit Taxi 40100 ist ein wichtiger Meilenstein für uns auf dem österreichischen Markt. Die Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die auf die sich entwickelten Anforderungen des Taxigewerbes zugeschnitten sind.“

Im Zuge der Kooperation mit myPOS wird Fahrern eine vollkommen digitale Möglichkeit geboten, bei welcher Zahlungen automatisch mit der Software erfasst werden und somit auch die Abrechnung erleichtert wird.

Zudem erhöht sich bei überwiegend digital abgewickelten Zahlungen das Sicherheitsrisiko für Taxilenker, weil diese nicht mehr hohe Summen an Bargeld mit sich tragen.

Taxi 40100 steht seit mehr als sechs Jahrzehnten in Städten wie Wien, Linz oder Villach mit einer Flotte von mehr als 1.600 Fahrzeugen an der Spitze der Transportdienstleistungsbranche in Österreich, heißt es in einer Medieninformation.