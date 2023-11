Glasfaserausbau: Mobilfunker für Förderungsstopp

Mehr Planungssicherheit beim Breitbandausbau bzw. dessen Förderungen fordern Experten und Branchenverteter. Denn für diese ist klar: „Ohne Breitbandausbau gibt es keine Digitalisierung“, betont Ökonom Christian Helmenstein, der anlässlich der „Cable Days“ im Linzer Design Center gastierte.

„Förderungen für den Breitbandausbau sind dabei für den ländlichen Raum unerlässlich. Denn ohne Glasfaseranschluss wird es keine Digitalisierung geben, dort geht dann weder für Private und Unternehmen etwas weiter“, so Markus Fellhofer von der BBOÖ, der Breitband Oberösterreich GmbH, und Präsident des Branchenverbands VAT, im VOLKSBLATT-Gespräch.

Bürokratische Hürden

„Die Umsetzung von Projekten dauert aufgrund der bürokratischen Hürden und wegen juristischer Unsicherheiten zu lang“, so Helmenstein. Dem kann Fellhofer nur beipflichten: „Der Vorlauf von Förderungeinreichung bis zur Vergabe bis zur Vertragsunterschrift dauert schnell mal ein Jahr, der Ausbau dann noch einmal oft das selbe. Wenn da ein Förder-Call ausgelassen wird, kann es aus aktueller Sicht 2025 werden, dass etwas weiter geht.“

Umwidmung der Gelder

Wie aktuell diese Probleme sind, zeigt eine Kampagne der Internetoffensive Österreich, dem Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie fordern nicht ganz aus Uneigennutz eine Umwidmung der Breitbandförderung. Statt mit 400 Millionen Euro den Ausbau zu fördern, sollte in eine Digitalisierungsoffensive von Bürgern und Unternehmen investiert werden, heißt es dort. Denn der Status Quo spielt den Mobilfunkern in die Hände, wo keine Glasfaser vorhanden ist, sind sie zur Stelle. „Österreich hat schon massiv Gelder für die Förderung des Breitbandausbaus ausgegeben. Man sollte nun auch eine Nachfrageförderung für die Menschen einführen“, so Rodrigo Diehl, CEO von Magenta Telekom.

Anderer Ansicht ist hier Klaus Steinmaurer, zuständig für den Fachbereich Telekommunikation und Post in der Regulierungsbehörde RTR: „Es ist belegt, dass nur Internetzugänge über feste Anschlüsse auf Dauer ein stabiles Stream- oder Surferlebnis bieten können.“

„Markt überhitzt“

„Durch die Ausschüttung öffentlicher Fördermittel für Bautätigkeiten in den vergangenen Jahren ist der Markt mittlerweile so überhitzt, dass es zu Engpässen und Preissteigerungen für Bautätigkeiten und Equipment kommt. Zudem spießt es sich an den Arbeitskräften. Bis 2030 fehlen 58.000 Personen im IKT-Umfeld, die hier zusätzlich benötigt werden“, fügt Natascha Kantauer-Gansch, CCO Consumer der A1 Telekom Austria, an.

Enorme Bedeutung

Die Telekommunikationsbranche hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für Österreich. Rund 7,2 Mrd. Euro an Bruttowertschöpfung wurden im Jahr 2022 direkt durch die gesamte Telekommunikations- und Rundfunkbranche in Österreich erwirtschaftet. Über Vor- und Zuliefernetzwerk kamen entlang der gesamten Wertschöpfungskette noch weitere rund 4 Milliarden Euro an indirekten und induzierten Wertschöpfungseffekten hinzu, sodass in Summe mehr als 11,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung auf die Telekommunikations- und Rundfunkbranche in Österreich zurückzuführen waren. Dies entsprach einem Anteil von 2,81 Prozent an der gesamten österreichischen Wertschöpfung im Jahr 2022, wird in einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica im Auftrag des Fachverband Telekom|Rundfunk der Wirtschaftskammer Österreich, ausgeführt.

Von Christoph Steiner