In keinem anderen Bundesland wurde im Vorjahr der Photovoltaik-Ausbau so intensiv vorangetrieben wie in Oberösterreich.

„In Oberösterreich sind wir bereits Spitzenreiter bei Biomasse, Wasserkraft und PV-Anlagen. Diese Spitzenreiterrolle bauen wir im PV-Bereich weiter aus – das zeigen auch die aktuellen Zahlen“, zeigt sich OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel erfreut.

In OÖ wurden im Vorjahr 243 Megawatt an Strom verbaut.