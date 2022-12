OÖ investiert in nachhaltigen Erhalt des Automotive-Standorts

Um die für den Standort OÖ so wichtige Automotive-Branche auch für die Zukunft abzusichern, startet das Land OÖ die Initiative „Future Mobility Region“. „Damit wir die

vorhandenen Kompetenzen weiter ausbauen und künftig auch international noch stärker positionieren. Eine tiefgehende Analyse hat gezeigt, dass Oberösterreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen praktisch alle Kompetenzen für die Entwicklung und Fertigung nachhaltiger Fahrzeugkonzepte für Nutz- und Sonderfahrzeuge in einem Umkreis von 50 Kilometern vereinen“, so Landesrat Achleitner.

Tatsächlich sind in OÖ in der Branche 280 Unternehmen tätig, die rund 31.000 Personen beschäftigen – bei einem Jahresumsatz von 11,6 Mrd. Euro. „Direkt und indirekt steht Oberösterreichs Automotive-Branche für einen Umsatz von 19,8 Milliarden Euro. Zugleich sichert sie rund 87.000 Jobs“, konkretisiert Achleitner. Im Zuge der „Future Mobility Region“ werden in den nächsten Jahren Projekte mit einem Gesamtvolumen von 11 Millionen gefördert. Euro. Die Landesförderungen betragen insgesamt 9 Mio. Euro. Damit soll vor allem auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Die lebt man aktuell schon bei Wacker Neuson in Hörsching. Dort kann mit dem breiten „zero emission“-Portfolio an batteriebetriebenen Baugeräten und Kompaktmaschinen (u. a. Bagger, Stampfer) von Wacker Neuson eine typische innerstädtische Baustelle extrem leise und ohne direkte Abgasemissionen betrieben werden.