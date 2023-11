OÖ mit niedrigster Arbeitslosenrate

Oberösterreich ist erfreulicherweise Schlusslicht — und zwar bei der Arbeitslosigkeit. Mit einer Quote von 3,9 Prozent hatte Oberösterreich im Oktober im Bundesländervergleich die niedrigste Arbeitslosigkeit, am anderen Ende der Skala rangiert Wien mit 10,3 Prozent. Im Österreich-Schnitt stieg die Arbeitslosenrate im Oktobervergleich auf 6,3 Prozent, das ist ein Plus von 0,3 Prozentpunkten, der Zuwachs in Oberösterreich betrug 0,4 Prozentpunkte.

In absoluten Zahlen stellt sich der Arbeitsmarkt in Oberösterreich (Österreich-Zahlen siehe Grafik) so dar: Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahresvergleich um tausend auf 704.000, die Zahl der Arbeitslosen um 2819 auf 28.764 Personen.

Weitere 10.125 Personen befinden sich in Schulungen. Die Zahl der offenen Stellen ging um 7286 auf 25.440 zurück. Die Arbeitslosigkeit bei den Frauen stieg in Oberösterreich stärker als bei den Männern. Die Zahl der beim AMS vorgemerkten Unter-25-Jährigen stieg um 22,4 Prozent auf 4072. Hervorgehoben wird von AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt, dass „die Zahl der langzeitbeschäftigungslosen Personen kontinuierlich zurück“ gehe.

Auch LH Thomas Stelzer und LR Markus Achleitner finden das Minus von 9,1 Prozent bei den Langzeitbeschäftigungslosen — aktuell sind es nun 6085 — „erfreulich“. 2020 gab es in OÖ noch 12.801 Langzeitbeschäftigungslose.

„Eine aktive Arbeitsmarktpolitik hat bei uns in Oberösterreich oberste Priorität und verlangt ein zielgerichtetes Handeln. Aus- und Weiterbildung stehen im Vordergrund. So werden heuer im Rahmen des ‘OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung’ insgesamt 326 Mio. Euro in Qualifizierungsmaßnahmen investiert“, betonen Stelzer und Achleitner.