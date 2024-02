Oö. Thermen gut besucht: Gästezahl wieder auf Vorkrisen-Niveau

Nach dem pandemiebedingten Markteinbruch in den Jahren 2020 und 2021 macht der Markt für Thermen und Solebäder weiter Boden gut.

Das berichtet Branchenradar und verweist dabei auch auf eine sehr gute Entwicklung in Oberösterreich. Gleichwohl gab es im Vorjahr in allen Bundesländern einen Gästezuwachs, allerdings doch in deutlich unterschiedlicher Ausprägung.

Lesen Sie auch

„Beeindruckend sind die Ergebnisse für Oberösterreich und Tirol. In beiden Ländern wuchs die Nachfrage deutlich rascher als im Bundestrend. Mit insgesamt 1,43 Millionen Gästen lag Oberösterreich damit nun wieder mit 2019 gleichauf. In Tirol verzeichnete man mit 760.000 Eintritten sogar um 10.000 mehr als vor der Pandemie“, schreiben die Branchenbeobachter.

8,5 Mio. Eintritte in Österreich

Auf ganz Österreich gesehen wuchs im Jahr 2023 die Anzahl der Eintritte um 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 8,50 Millionen. Damit verzeichnete man um 993.000 Gäste mehr als im Jahr davor.

Die durchschnittliche Auslastung der Thermen kletterte auf mehr als 66 Prozent (2022: 59 Prozent) der rechnerischen Gästekapazität. Dennoch ist man nach wie vor vom Vorkrisenniveau (2019) weit entfernt. Bundesweit fehlt aber immer noch gut eine Million Besucher.

Bad Hall besser als 2019

Von den 38 bereits 2019 geöffneten Standorten erreichten beziehungsweise übertrafen im vergangenen Jahr nur zehn die damalige Gästebilanz, davon drei in Oberösterreich und der Steiermark, zwei in Tirol und eine in Niederösterreich sowie in Salzburg.

Hierzulande wurde die Gästezahl im EurothermenResort Bad Schallerbach und der Therme Geinberg wieder erreicht, im EurothermenResort Bad Ischl sogar übertroffen, wurde gegenüber dem VOLKSBLATT erklärt.

Bundesländer-Vergleich

In der Steiermark erhöhte sich im Vergleich zu 2022 die Gästeanzahl um 177.000 auf insgesamt 1,80 Millionen Eintritte. Damit sicherte man die Poleposition im Bundesländervergleich ab, wenngleich man weiterhin um 290.000 Eintritte unter dem Vorkrisenniveau lag.

Vergleichsweise langsamer wuchs die Anzahl der Eintritte indessen im Burgenland (1,1 Millionen Gäste), in Niederösterreich (1,06 Millionen Gäste), Salzburg (1,36 Millionen Gäste), Kärnten (269.000 Gäste) und Wien (0,72 Millionen Gäste). Somit fehlen im Burgenland und in Wien noch knapp 90.000, in Salzburg rund 120.000, in Kärnten in etwa 160.000 und in Niederösterreich 290.000 Gäste auf die Besucherzahl des Jahres 2019.

Von Christoph Steiner