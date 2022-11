OÖ Touristiker optimistisch: „Freuen uns auf die Wintergäste“

Oberösterreich ist startklar für die Wintersaison 2022/23. Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner rechnet mit rund 2,5 Millionen Nächtigungen nach 2,2 in der vorigen Saison.

Damit sei man „gut in der Spur“ was den bisherigen Höchststand von 2,9 Millionen Nächtigungen in einem Winterhalbjahr betrifft. Derzeit kommen drei Viertel der Inlandsgäste aus Wien, Niederösterreich und OÖ.

Das Interesse an einem Winterurlaub in OÖ habe sich bei dieser Gruppe laut einer market-Studie im Vergleich zu 2021 auf 32 Prozent verdoppelt.

Teuerungen halten nicht von Buchung ab

Auch bei den ausländischen Gästen, die vor allem aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden kommen, dürfte die Lust auf einen Winterurlaub groß sein, so Achleitner unter Bezugnahme auf eine weitere Umfrage im Auftrag der Österreich Werbung.

Laut dieser planen heuer 17 Mio. Personen einen Winterurlaub in Österreich. Es sehe derzeit so aus, als würden die Teuerungen kein Hindernis für eine Buchung bilden. Dass „Corona de facto keine Rolle mehr spielt“, merke man laut dem Landesrat daran, dass nicht mehr so kurzfristig gebucht werde.

Zwischen 110 und 120 Euro pro Tag lasse ein Gast in einem Skigebiet, was „sehr wertschöpfungsorientiert“ sei. Robert Seeber, Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeittourismus: „ Unsere Betriebe sind bereit und freuen sich schon jetzt auf die Wintergäste.“

Aktuell werden 2000 Mitarbeiter in der oö. Gastronomie- und Hotellerie gesucht. Erfreulich sei, dass die Zahl der Lehrlinge in diesem Bereich in OÖ zuletzt stark gestiegen ist: Von August 2021 bis August 2022 um 32 Prozent auf 357 Jugendliche.