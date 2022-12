OÖV: Prämien steigen, Gewinn sinkt

Die Oberösterreichische Versicherung (OÖV) wird heuer trotz eines Prämienzuwachses ein um rund 17 Prozent niedrigeres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) erwirtschaften als 2021. OÖV-Generaldirektor Othmar Nagl und Vorstandsdirektorin Kathrin Kühtreiber-Leitner erwarten rund 35,8 Mio. Euro (2021: 43 Mio. Euro), wie sie gestern bei der Präsentation der vorläufigen Zahlen für 2022 bekanntgaben. Für die unsicheren Zeiten sei es ein stabiles Versicherungsjahr, so die OÖV-Vorstände.

Kerngeschäft wächst

Im Kerngeschäft, dem Schaden-Unfall-Bereich, legt die OÖV voraussichtlich um 7,6 Prozent auf 373,2 Mio. Euro zu. Das Gesamt-Prämienvolumen wird wohl erstmals mit 501 Mio. Euro die Halbe-Milliarden-Grenze überspringen. Durch die steigende Inflation habe man heuer die Versicherungssummen angepasst, was zu einer Erhöhung der Prämien führte. Die noch offenen Schäden von rund 65 Mio. Euro vom Hagel im Juni 2021 haben sich mittlerweile um 20 Prozent verteuert, so Nagl.

In Summe machten Unwetter-Schadenleistungen heuer 11,7 Mio. Euro aus. Auch wenn die Schaden-Unfall-Sparte mit 7,6 Prozent Wachstum über dem Marktdurchschnitt liege, gebe es dennoch eine rückläufige Entwicklung bei den Kfz-Kaskoversicherungen (plus 7,2 Prozent), so Kühtreiber-Leitner. Die geringere Anzahl an Zulassungen habe dazu geführt, dass auch der Zuwachs bei den Haftpflichtversicherungen niedriger ausgefallen sei. Rückläufig bleiben die Lebensversicherungen mit einem Prämienminus von 1,2 Prozent auf 101,7 Mio. Euro. Die OÖV beschäftigt 804 Mitarbeiter. Rund 20 weitere v.a. für den Vertrieb werden gesucht. kl