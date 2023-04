Ostern ist gut gebucht

Die heimischen Touristiker sind angesichts der bisherigen Wintersaison und der Buchungslage zu Ostern weitgehend zuversichtlich. Die Skigebiete und die Thermen sind gut gebucht. Die Beherbergungsbetriebe liegen „zwar noch 9,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, aber nach zwei so schwierigen Jahren, die wir gehabt haben, sind wir sehr zufrieden“, sagte der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Robert Seeber, im ORF-Radio.

In der bisherigen Wintersaison 2022/23 hätten die Betriebe 48 Millionen Nächtigungsbuchungen gehabt. „Das ist immerhin um 15 Prozent mehr als in der Vorjahressaison“, so Seeber am Mittwoch im Ö1-„Mittagsjournal“. Der vorherige Winter war noch von der Pandemie gebremst.

Lesen Sie auch

„Aber das, was wir merken: Das Geld spielt eine größere Rolle, das Ausgebeverhalten ist ein bisschen anders geworden, weil die Leute spüren natürlich die Teuerung“, berichtete der Branchensprecher, der selber Gastronomiebetriebe in Linz führt. Viele verreisten kürzer, andere sparten beim Ausgehen oder bei der Hotelkategorie.

Der große Wermutstropfen für alle Betriebe sei die hohe Inflation, insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten. Noch nicht abzusehen sei daher, wie viel vom Umsatz letztlich als Gewinn übrigbleibe, gab Seeber zu bedenken. „Wir haben in der Gastronomie eine Ertragslage von zwei bis drei Prozent, in der Hotellerie ist es besser.“

Im von der Pandemie ganz besonders hart getroffenen Städtetourismus stehen die Zeichen ebenfalls auf Erholung. Viele Menschen wollten sich nach den schwierigen Corona-Jahren etwas gönnen und verreisen – auch die hohe Inflationsrate halte viele nicht davon ab, sagte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner im ORF-Radio.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Das ist auf jeden Fall ein großes Phänomen – wir haben starke Teuerung in Europa, aber auch weltweit, sehr viele Verwerfungen in der Geopolitik und trotzdem ist die Reiselust offenkundig ungebrochen“, so Kettner. Für viele stünden Städtereisen auf dem Programm. „Davon profitieren auch wir“, betonte der Wien-Tourismus-Chef.

„Unseren Prognosen zufolge haben wir mindestens 70 Prozent Auslastung in der Hotellerie, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Das reiht sich in das bisherige Quartal ein, wo wir auch bei den Nächtigungen schon bei 90 Prozent von 2019 liegen“, sagte der Touristiker mit Blick auf die Zeit vor Corona.

Auch Thermenurlaube sind gefragt – Vamed-Vitality-World-Direktor Gerhard Gucher ist mit den Buchungen recht zufrieden. „Sowohl Jänner, Februar, März als auch April sind wir überall sehr, sehr gut gebucht“, berichtete er. Das gelte sowohl für die Vorausbuchungen in den Thermen als auch in den Hotels. Auch vorausschauend auf den Sommer sehe es heuer gegenüber den Jahren davor „wirklich sehr gut aus“.