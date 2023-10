Palfinger mit deutlich mehr Gewinn

Die Gewinne beim börsennotierten Kranhebelhersteller Palfinger sind heuer in den ersten neun Monaten deutlich angestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 112,5 auf 165 Mio. Euro, der Konzerngewinn legte von 53,2 auf 90,9 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,6 auf 1,8 Mrd. Euro. Dazu beigetragen hätten volle Auftragsbücher und durchgesetzte Preiserhöhungen.

„Wir haben einen guten Output gehabt und die Preiserhöhungen waren alle voll implementiert“, kommentierte Konzernsprecher Hannes Roither die Zahlen. „Die Lieferketten haben sich relativ entspannt, bis auf die Lkw, – Chips und so weiter hat sich alles normalisiert.“ Die Reduktion der Kosten für Frachten und Materialien habe im dritten Quartal begonnen zu wirken, teilte der Konzern mit.

Lesen Sie auch

Allerdings ging der Auftragseingang in Europa laut Roither teils zurück – und zwar in Nordeuropa, nicht in Südeuropa. „Normal haben wir das umgekehrt“, berichtet der Konzernsprecher.

„Unser größter Markt ist Deutschland“, ergänzte Roither. Dort würden aber die hohen Zinsen und die Inflation dazu führen, dass dort die Bauwirtschaft schwächelt. 40 Prozent des Geschäfts macht Palfinger den Angaben zufolge mit der Bauwirtschaft.

Für das Gesamtjahr 2023 ist das Unternehmen jedenfalls noch zuversichtlich: Man rechnet mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. Euro und einem EBIT „über 200 Mio. Euro“.