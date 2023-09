(Park-)Platz für Sonnenkraftwerke

Star Movie Kino in Wels und Greiner AG mit großen PV-Projekten

Es tut sich was im Lande, der Ausbau der Photovoltaik nimmt immer mehr an Fahrt auf. Egal, ob es sich dabei um private Haushalte oder Wirtschaftsbetriebe geht, wie diese Zusammenfassung von Vollzugsmeldungen der letzten Tage zeigt.

Balkonkraftwerke: Seit Jahresbeginn wurden in OÖ durchschnittlich fast 100 sogenannte Balkonkraftwerke in Betrieb genommen — insgesamt wurde damit die Marke von 3000 überschritten. Das verlautbarte die Netz OÖ GmBH dieser Tage. Die Vorteile: Einfache Installation und keine Genehmigung ist nötig, nur eine Anmeldung.

Anlagen auf Miethäusern: Die Energie A setzt derzeit gemeinsam mit der Linzer WSG insgesamt 13 Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen auf Miethäusern um (Details dazu siehe Spalte rechts „Erfolgreiche Kooperation“).

Greiner: Die Greiner AG und die drei Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One und NEVEON hat seit August des Vorjahres Photovoltaik-Anlagen auf acht österreichischen Produktions- und Bürostandorten installiert, die nun alle erfolgreich in Betrieb sind. Auf insgesamt 15.000 Quadratmetern Fläche wurden rund 9500 Stück Solarpaneele installiert – das entspricht einer Fläche von mehr als zwei Fußballfeldern. Die Anlagen erzeugen pro Jahr 2,7 GWh Strom, was dem Verbrauch von etwa 900 Haushalten gleichkommt.

Kino Wels: Die 250 Parkplätze beim Star Movie Kino in Wels wurden in den letzten drei Monaten mit 125 Photovoltaik-Carports mit exakt 1804 Solarmodulen überdacht. So entstand die derzeit laut eigenen Angaben größte oö. Photovoltaik-Parkplatzgroßanlage.

„Gemeinsam mit der bereits 2022 fertig gestellten Dach-Photovoltaikanlage werden 910 kWp Leistung am Gelände Ökostrom liefern“, verriet Star Movie Geschäftsführer Hans Peter Obermayr. Das entspricht dem vierfachen Jahresstromverbrauch des Kinocenters oder dem von rund 400 Haushalten.

P.S.: Von der Größe her übertroffen wird demnächst von einem Projekt der Eurotherme, das nächsten Montag offiziell präsentiert wird.