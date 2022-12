Perger Bauunternehmen kauft in Deutschland kräftig zu

Wie bereits am Dienstag exklusiv berichtet, will die Habau Group mit Sitz in Perg die Schick Group aus dem deutschen Bad Kissingen zur Gänze übernehmen.

Die deutsche Schick Group, der die Unternehmen Anton Schick, Burger Bau und Schick Industriebau rund 500 Mitarbeitern beschäftigt soll bleiben. Die jährliche Bauleistung der Deutschen liege bei 150 Mio. Euro.

Habau selbst erziele mit weltweit etwa 6000 Beschäftigten ein Bauvolumen von 1,77 Mrd. Euro und sei damit einer der vier größten Baukonzerne in Österreich, wurde am Dienstag mitgeteilt. Der Anteilskaufvertrag am 1. Dezember 2022 unterzeichnet.

Was noch fehlt, ist die Genehmigung seitens der Kartellbehörden. Das gesamte Personal der Schick Group werde Teil der oberösterreichischen Habau Group. Schick ist an den deutschen Standorten Bad Kissingen, Hanau, München und Meiningen vertreten.

„Mit diesem regionalen Meilenstein im Rahmen der Akquisitionsstrategie in der Bundesrepublik Deutschland wird eine über Generationen etablierte Baugruppe nun ein weiterer part of the family und manifestiert unsere Position in Deutschland eindrucksvoll“, so Habau-Chef Hubert Wetschnig.

Von Christoph Steiner