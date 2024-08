Photovoltaikmodule sind weitgehend wiederverwertbar

Photovoltaikmodule bestehen im Gegensatz zu radioaktiven Abfall fast vollständig aus Materialien, die wiederverwertbar sind. „Ein PV-Modul besteht üblicherweise aus Glas, einem metallenen Rahmen und den Solarzellen mit einer Kunststoffschicht“. Metall und Glas, die in etwa 80 bis 90 Prozent der Masse ausmachen, seien vollständig recycelbar“, teilt das Klimaschutzministerium der APA mit.

Bei den Solarzellen gibt es demnach unterschiedliche Technologien: „Der überwiegende Teil der Module (90 bis 95 Prozent) nutzt mono- oder polykristalline Silizium-Solarzellen. Silizium – der Hauptbestandteil dieser Solarzellen – ist nicht gefährlich. Das zweithäufigste Element der Erdkruste kommt in unzähligen Alltagsprodukten, allen voran Sand, vor.“ Hier gebe es erste Recycling-Ansätze, aber aktuell überwiege noch die thermische Verwertung.

Manche Zellen mit einer solar aktiven Dünnschicht enthalten demnach andere Stoffe wie Cadmium-Tellurid, die zum Teil im Kreislauf geführt werden könnten. Jedenfalls würden Solarzellen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Behandlung zugeführt werden. Das Ministerium betont: „Bei der Abfallbehandlung von Solarzellen werden in keiner Weise Schadstoffe in die Umwelt freigesetzt.“

Laut Zahlen des Klimaschutzministeriums wurden im vergangenen Jahr in Österreich etwa zwölf Tonnen alte PV-Paneele gesammelt, die zu 86 Prozent recycelt wurden. „Der Rest wurde in erster Linie thermisch behandelt“, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur APA.

Obwohl ein Recyceln also grundsätzlich möglich ist, fehlt vielerorts wie in Australien oder den USA ein umfassendes Konzept, um den zu erwartenden Anstieg an Solaranlagen-Abfall zu bewältigen. Weil es beim Recyceln auch darum geht, die in Solaranlagen enthaltenen wertvollen Rohstoffe möglichst sinnvoll zu verwerten, besteht ein beträchtlicher Aufwand darin, Solarmodule in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Beispielsweise machen es die Verschweißungen der Einzelteile schwierig, das wertvolle Glas intakt wiederzuverwenden. Dazu liefen schon Projekte in Japan und Österreich. Tatsächlich passiert es daher oft, dass Photovoltaikanlagen im Elektroschrott landen oder unzureichend wiederverwertet werden („Downcycling“), etwa wenn das teure Solarglas in Straßenschüttungen verwendet wird.

In Österreich waren im Jahr 2023 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 6.305 MWp (Megawattpeak – eine Bezeichnung für die elektrische Leistung von Solarzellen) installiert.

Von 2022 bis 2023 stieg die installierte PV-Leistung um 158 Prozent. Laut Klimaschutzministerium trägt Photovoltaik bereits 4,4 Prozent zur österreichischen Stromerzeugung bei.