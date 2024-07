Piaggio meldete Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2024

Der italienische Motorroller-Produzent Piaggio hat für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz von 990,3 Millionen Euro gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023.

Dies sei hauptsächlich einem Rückgang der Nachfrage auf dem amerikanischen und asiatischen Markt zuzuschreiben, teilte das Unternehmen am Montag, den 29. Juli mit. Der Nettogewinn sank um 19,6 Prozent auf 52,1 Mio. Euro.

Lesen Sie auch

Piaggio hat in der ersten Jahreshälfte 77,3 Millionen Euro investiert, gegenüber 65,8 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Verwaltungsrat beschloss die Ausschüttung einer Zwischendividende von 11,5 Cent pro Aktie für 2024, nach 12,5 Cent für 2023.

Der Konzern will an seinem Hauptsitz im toskanischen Pontedera eine Abteilung für E-Mobilität einrichten. Der Hersteller des Kultrollers Vespa beschäftigt 6.976 Personen, die Hälfte davon in Italien.