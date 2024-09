Plädoyer für Zusammenhalt, Rückhalt für Landwirtschaft

Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnete in Wels die Agro Tier, die noch bis Sonntag läuft - Landeshauptmann Thomas Stelzer erneuerte Forderung nach Bürokratieabbau

280 Aussteller aus acht Nationen auf über 50.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, davon 22.000 indoor. Das sind die nackten Zahlen Agro Tier & Welser Herbstmesse, die am Donnerstag von Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnet wurde.

Er nutzte seine Rede, ohne dezidiert auf die bevorstehende Nationalratswahl einzugehen, um das Miteinander zu beschwören und Extremismus, in welcher Form auch immer, eine Absage zu erteilen.

„Es gibt Kräfte, die das Miteinander schwächen, die die Gräben zwischen uns vertiefen. Wir sind aber erfolgreich, wenn wir uns zusammentun“, so van der Bellen. So habe man viele Krises gut bewältigt, verwies der Bundespräsident auf Waldsterben, Ozonloch oder Pandemie. „Auch wenn es im Detail natürlich Dinge zu kritisieren gibt.“

Vorreiter des ökologischen Landbaus

Dieses Miteinander sei auch angesichts aktueller Herausforderungen gefragt: „Reden wir mehr miteinander, reden bringt die Leute zusammen“, so van der Bellen. Das hatte davor übrigens auch Bürgermeister Andreas Rabl in seiner Rede eingefordert: „Diskutieren wir über Lösungen, nicht über Personen. Lassen wir Meinungspluralismus zu, stärken wir den Dialog“, so Rabl.

Ferner sprach van der Bellen der heimischen Landwirtschaft ein großes Lob aus: „Trotz des globalen Trends zur Industrialisierung ist es gelungen, eine hohe Zahl kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe zu erhalten. Wir sind Vorreiter im Bereich des ökologischen Landbaus. Und wir sind – Stichwort Land der Berge – sehr erfolgreich, unsere alpine Landwirtschaft zu bewahren, Kulturlandschaften zu erhalten und damit sanften Tourismus und die lokale Wirtschaft zu fördern.“

Wirtschaftsmotor Landwirtschaft

Ein großes Dankeschön an die Landwirtschaft sprach auch Thomas Stelzer aus. „Sie ist ein Wirtschaftsmotor, schafft Arbeitsplätze in der Region und bringt Wertschöpfung. Wir wissen und schätzen, was die Landwirtschaft für unser Land bedeutet. Viele hervorragend geführte Familienbetriebe produzieren regionale Lebensmittel und sorgen damit für kurze Transportwege, Klimaschutz und Versorgungssicherheit“, strich der Landeshauptmann hervor.

Zudem gestalten, pflegen und schützen die Landwirte, so Stelzer, die Natur, was auch für den Tourismus wichtig ist. Um ihnen die Arbeit nicht noch weiter zu erschweren, Stichworte Renaturierung oder Nachhaltigkeit, dürfe es, so Stelzer, „nicht zu einer weiteren Vorschriftenflut kommen.“ Im Gegenteil forderte er einmal mehr einen Abbau von Bürokratie.

Ein Schaufenster für die Landwirtschaft

Womit er auch den Bogen zur Agro Tier spannte: „Diese Leitmesse ist ein wichtiges Schaufenster für die Landwirtschaft über die Grenzen Oberösterreichs und Österreichs hinaus und bietet die Chance, neue Trends und neue Technologien kennenzulernen“, so Stelzer.

Oder wie es Messe-Direktor Peter Franzmayr ausdrückte: „Die Landwirtschaft ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, die Agro Tier bietet Information und Innovation und schlägt eine Brücke zwischen Erzeugern und Verbrauchern.“

Die Agro Tier und die Welser Herbstmesse (samt Volksfest) laufen noch bis Sonntag (8. September), mehr zum Programm finden Sie hier.

Von Roland Korntner