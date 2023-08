„Mehr als 100.000 Besucher“ erwartet sich Messedirektor Helmut Slezak für die heurige Rieder Messe, die vom 7. bis 10. September über die Bühne geht. Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger ist die Messe „eine wichtige Plattform für die Landwirtschaft“, sie sei „ein großes Schaufenster“ und ein „agrarpolitisch wichtiger Treffpunkt“.

Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger schlägt in diese Kerbe: Zum einen ermögliche die Rieder Messe den „Erfahrungsaustausch“, zum anderen biete sie auch die Möglichkeit „zum Dialog mit den Konsumenten“.

500 Aussteller

Laut Messedirektor Slezak werden mehr als 500 Aussteller aus neun Nationen ihre Produkte präsentieren, angesagt hätten sich auch schon „ein Dutzend internationaler Delegationen“.

Die Besucher können jedenfalls aus einem reichhaltigen Informationsangebot und einer breiten Palette an Konsumgütern auswählen. Grundsätzlich, so Slezak, beruhe die Messe aus einem Vier-Säulen-Konzept: Neben dem Bereich Landwirtschaft sei das die Austro Tier, die Herbstmesse mit dem Konsumgüterbereich und schließlich das Rieder Volksfest, das sowohl vom 31. August bis 3. September als auch zu den Messetagen vom 7. bis 10. September geöffnet hat.

Bundesstutenschau

Erstmals seit 39 Jahren wird es im Rahmen der Austro Tier wieder eine Bundesstutenschau für Noriker und Haflinger geben. Laut Pferdezüchter-Obmann Andreas Höllbacher gibt es in Österreich rund 150.000 Pferde, 12.400 davon seien eingetragene Zuchtstuten. Höllbacher beziffert die Wertschöpfung aus der Pferdewirtschaft mit 1,1 Milliarden Euro, 25.000 Arbeitsplätze seien „an das Pferd gebunden“.

Umfangreich ist auf der Messe das Informationsprogramm sowohl für die agrarischen Fachbesucher als auch die Konsumenten. Die Landwirtschaftskammer sei mit ihrem „ganzen Beratungsangebot vor Ort“, betont Präsident Waldenberger, die Palette spanne sich von der Rinderproduktion über den Pflanzenbau und die Schweinezucht bis hin zur Forstwirtschaft.

In einer Sonderschau bieten die Esserwisser einen Einblick in die „Geschichte und Geografie des Essens“, zudem gebe es eine „Lebensmittel-Upcycling-Werkstatt“ der Seminarbäuerinnen. In die spannende Welt der fortschreitenden agrarischen Digitalisierung kann man in der „Innovation Farm“ eintauchen.

KTM beim VOLKSBLATT

Auch das VOLKSBLATT ist mit einem Stand auf der Rieder Messe vertreten. Zu sehen ist dort auch jenes KTM-Motorrad, mit dem Matthias Walkner die „Rallye Dakar“ bestritten hat und das ein Highlight der derzeitigen Sonderausstellung „Legends of Dakar“ in der KTM Motohall in Mattighofen ist.