Plattform „Leerstandslotsen“ wider die Versiegelung

„Oberösterreich setzt die im Februar in Linz beschlossene Österreichische Bodenstrategie weiterhin konsequent um: Ein Schwerpunkt dabei ist die Nutzung von Leerständen und Brachflächen, um Neuwidmungen zu verringern“, so Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner via Aussendung.

Die oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria spreche beispielsweise ganz gezielt die Besitzer von Industrie- und Gewerbebrachen, aber auch die Gemeinden an, leerstehende Objekte in die oö. Standortdatenbank einzumelden und so aktiv zu vermarkten.

Dieses Angebot werde nun mit einem neuen Matching-Tool für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie potenzielle Nachnutzerinnen und -nutzer leerstehender Flächen ergänzt.

„Die Plattform ‚Leerstandslotsen‘ ist in Deutschland bereits erfolgreich im Einsatz. Es sollen damit vor allem kleinere Brachflächen in Orts- und Stadtzentren einer Nachnutzung zugeführt werden, unter anderem für Wohnzwecke“, so Achleitner im Rahmen der Tagung „Land in Sicht – Brachflächen in Oberösterreich nutzen“, die am 20. November in Linz stattgefunden hat.

Laut Achleitner würden von NGOs immer wieder falsche Daten kolportiert, die auf Hochrechnungen basieren: Demnach würde es in Österreich circa 13.000 Hektar Industrie- und Gewerbebrachflächen geben. Umgelegt auf die Landesfläche von Oberösterreich wäre dies eine Fläche von rund 2.000 Hektar.

Bei einer aktuellen Brachflächenerhebung der Standortagentur Business Upper Austria gemeinsam mit der Fachhochschule OÖ sind aber von Oberösterreichs Gemeinden Brachflächen mit einer Gesamtfläche von 116 Hektar eingemeldet worden.

Achleitner: „Oberösterreichs Raumordnungspolitik folgt einem klaren Grundsatz: Wir wollen unseren Boden schützen und zugleich Zukunft ermöglichen. Dass unser nachhaltiger Umgang mit unseren kostbaren Bodenressourcen bereits Wirkung zeigt, belegen aktuelle Daten, die auf der Basis des digitalen Flächenwidmungsplanes erhoben worden sind: Diese Zahlen, die von der Abteilung Raumordnung des Landes erhoben wurden, zeigen, dass seit 2021 um rund 50 Prozent weniger neue Flächen für Bauland und Verkehrsflächen in Anspruch genommen worden sind.“