Plattformarbeit: EU will Scheinselbstständigkeit absenken

Der EU-Rat für Beschäftigung und Soziales könnte heute die allgemeine Ausrichtung der Richtlinie für Plattformarbeit, also etwa für Essenslieferanten, beschließen. Die AK fordert von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Zustimmung und den künftigen Einsatz für weitere Verbesserungen auf Basis des Richtlinienentwurfs. Es könnten zwar bis zu 4,1 Mio. Scheinselbstständige in der EU in reguläre Arbeitsverhältnisse gebracht werden, aber die AK kritisiert „viele Ausnahmen“.

Derzeit arbeiten rund 28 Millionen Menschen für gut 500 Plattformen, bis 2025 sollen es 48 Millionen werden. Bei einer Umsetzung des Richtlinienentwurfs könnten laut EU-Kommission geschätzt zwischen 1,7 und 4,1 Menschen von Scheinselbstständigen zu Arbeitnehmern werden. Damit würden sie allgemeine Arbeitsrechte wie Ruhezeiten, Mindestlohn und Co erlangen. Derzeit „fälschlich als Selbstständige eingestuft“ sind laut Kommission etwa 5,5 Mio. Menschen.

Lesen Sie auch

„Der Richtlinienentwurf wurde im Verlauf der Ratsverhandlungen verwässert und bietet viel zu viele Ausnahmen“, kritisiert AK-Experte Frank Ey im Gespräch mit der APA. „Grundsätzlich begrüßen wir die geplante Richtlinie schon, aber sie bringt kaum Verbesserungen für Plattformbeschäftigte, ganz viele Betroffene fallen aus den erhofften Maßnahmen raus, es sind viel zu viele Kriterien zu erfüllen.“ Immerhin habe man bei einer Umsetzung aber, „da es überhaupt einen ersten Rechtsakt gibt, einen Fuß in der Tür“ und wolle dann weiter für die Rechte von Plattformbeschäftigten eintreten. „Wir bitten den Arbeitsminister, sich auf europäischer Ebene für faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen einzusetzen und dem grundsätzlichen Rechtsakt heute zuzustimmen.“

Aber nicht alle Menschen, die für Plattformen arbeiten, sind Scheinselbstständige. Laut Kommission könnten von den derzeit 28 Millionen rund 5,5 Millionen „fälschlich als Selbstständige eingestuft sein“. Der Richtlinie zufolge könnten schätzungsweise zwischen 1,7 Millionen und 4,1 Millionen Menschen als Arbeitnehmende eingestuft werden. Andere könnten hingegen tatsächlich selbstständig werden, da einige Plattformen ihre Geschäftsmodelle anpassen könnten.

Der Entwurf soll auch den Plattformen Rechtssicherheit bringen. Bisher ergingen mehr als 100 Gerichts- und 15 Verwaltungsentscheidungen zum Beschäftigungsstatus von Personen, die über Plattformen in der EU tätig sind. Gleiche Wettbewerbsbedingungen sollen ebenso entstehen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch den Plattformen soll insofern dank der Richtlinie geholfen werden, als dass ein besseres Verständnis aufgebaut werden soll, wie Aufträge zugeteilt und Entgelte festgesetzt werden. Automatisierte Entscheidungen sollen leichter anfechtbar werden.

Ob die zuständigen EU-Minister bei ihrem heutigen Treffen eine gemeinsame Position festlegen, ist noch unklar. Der finale Text lag erst am Mittwochabend vor.