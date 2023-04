Pöttinger Entsorgungstechnik in OÖ ging an Sohn über

Mit 1. April hat Maximilian Pöttinger von seinem Vater die Leitung des gleichnamigen Unternehmens für Entsorgungstechnik in St. Georgen bei Grieskirchen übernommen. „Mit dem Übergang in die 5. Generation setzen wir unsere Familientradition als innovativer Maschinenbauer in Grieskirchen fort“, informierte Klaus Pöttinger am Mittwoch in einer Aussendung.

Der neue Geschäftsführer und Gesellschafter stieg im August 2020 in die Unternehmensgruppe als Business Controller ein. Kurz darauf übernahm er Funktionen am Produktionsstandort Pöttinger Stroje in Banovce (Slowakei). Der 34-Jährige ist nun Chef an beiden Standorten.

Pöttinger fertigt Presscontainer, Schneckenverdichter und Ballenpressen zum Zerkleinern und Verdichten von Abfall- und Wertstoffen, sowie Fermenteranlagen und Aufbereitungsanlagen zur Biogasgewinnung. Das Unternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 25 Mio. Euro in 28 Ländern.