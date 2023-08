Präzise Daten statt diffusem Bauchgefühl

Start-up talents&company will in Betrieben Wissensstand über Lehrlingsausbildung verbessern

Präzise Daten in acht definierten Qualitätsfeldern bietet die diese Woche gegründete talents&company GmbH Unternehmen an, damit diese dann zielgerichtet künftige Lehrlinge für ihr Unternehmen gewinnen können.

So beschreiben die Firmengründer Mario Derntl und Fabian Doppler (beide 32) ihre Vision, „um die Lehrlingssituation für die Betriebe zu verbessern, da die Nachfrage nach Lehrlingen nach wie vor ungebrochen hoch ist“. Mit 30 dieser sogenannten Ausbildungschecks wolle man heuer Weihnachten feiern; in weiterer Folge will das aktuell dreiköpfige Team eine Datenbank mit aktuellen Leistungsindikatoren in der Lehrlingsausbildung aufbauen, „damit Entscheidungsträger sofort auf relevante Informationen zugreifen können“.

Lesen Sie auch

Zielgruppe für dieses Beratungsangebot sind aktuell Industrieunternehmen in Österreich — zu den ersten Kunden zählen die Energie AG, Fill und Starlim. Mittelfristig haben Derntl und Doppler den gesamten deutschsprachigen Raum im Visier.

Florian Gschwandtner als Finanzier an Bord

Mit an Bord ist als Finanzier Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, der einen „mittleren fünfstelligen Betrag“ in das Unternehmen investiert hat, „weil ich an die beiden sowie dieses wichtige Thema glaube“, wie er sagt. Gschwandtner ist übrigens aktuell an rund 40 Start-ups beteiligt, zurzeit agiere er als sogenannter Business Angel sehr selektiv mit ein bis zwei Investments pro Jahr.

Derntl und Doppler schwebt die Idee dieses datengesteuerten Tools zur Lehrlingsakquise seit rund eineinhalb Jahren vor. „Seit Anfang dieses Jahres hat das Kind aber einen Namen“, so Derntl. „Wir wollen damit erreichen, dass die Unternehmen nicht nach Bauchgefühl agieren, sondern faktenbasiert entscheiden und auch genau wissen, wo sei bei der Lehrlingsausbildung stehen“, so die Vision von Derntl und Doppler.

Beide orten massiven Entwicklungsbedarf in dem Bereich, „denn das Ausbildungsmanagement für die Lehre wird bei vielen Unternehmen noch mit Word und Excel abgewickelt und darüber hinaus ist das Wissen über ebendiese oft nur vage greifbar“.

Eine weiteres Standbein beim Unternehmen werde darüber hinaus ein akademischer, zwei Semester dauernder Lehrgang für Lehrlingsausbilder sein. Dieser startet diesen Herbst in Zusammenarbeit mit der Hochschule in Marburg (Slowenien).

Von Oliver Koch