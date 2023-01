Preisregen für Silhouette

Der Linzer Brillenhersteller Silhouette hat beim German Design Award zwei Preise gewonnen: Einen in der Kategorie Excellent Product Design – Lifestyle and Fashion für zwei Brillenmodelle sowie einen in der Kategorie Excellent Communications Design – Web für seine „Buy-Local“-Initiative.

Mit letzterer verbindet Silhouette seine Online-Community mit dem stationären Handel. Die Silhouette Group beschäftigt weltweit rund 1300 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen ist laut eigenen Angaben Marktführer bei randlosen Brillen.

Die Exportquote beträgt 95 Prozent. Die Brillen sind in über 100 Ländern erhältlich. 2021 wurden rund 1,3 Mio. Brillen weltweit verkauft. Der Jahresumsatz lag bei 158 Mio. Euro. kl