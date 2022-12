Premium geht immer gut

„Generell bleiben wir von weltwirtschaftlichen Ereignissen nicht unberührt. Jedoch spüren wir momentan keine Kaufzurückhaltung und sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr wieder Rekorde zu schreiben.“ Kurz und knackig die Antwort von Rolls-Royce auf die VOLKSBLATT-Anfrage, ob der Nobelhersteller wegen der Teuerung mit weniger Interessenten und Käufern zu kämpfen habe.

Hoher Wertbestand

Eine Kaufzurückhaltung ist auch bei Lamborghini und Bentley nicht zu spüren. Im Gegenteil: Viele Kunden investieren derzeit in wertbeständige Dinge, die Ihnen Spaß bereiten. Modelle von Lamborghini und Bentley bleiben in der Regel wertstabil oder steigern ihren Wert sogar. Auch Porsche bewegt sich bei den Verkäufen weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Marktperformance der Luxus- und Sportwagenmarke werde derzeit vorrangig von den herstellerseitigen Produktions- und Liefereinschränkungen beeinflusst, weniger jedoch von der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation, so die Antwort.

Genaue Beobachtung

Ähnlich fällt das Statement von Mercedes aus. Die Nachfrage sei trotz der allgemeinen volatilen Situation robust. „Wir sehen eine anhaltende Nachfrage mit einem gesunden Auftragsbestand, der weit bis ins Jahr 2023 führt. Nichtsdestotrotz beobachten wir alle Faktoren hinsichtlich der aktuellen Marktdynamik genau. Generell lässt sich sagen, dass das Luxus-Segment weniger volatil ist als das Volumen-Segment“, so die Stuttgarter.

Und bei BMW wird die Situation ähnlich beurteilt: „Die Nachfrage nach unseren Fahrzeugen ist nach wie vor hoch. Die systematische Elektrifizierung unseres Sortiments spielt dabei eine wichtige Rolle“. Und nicht zuletzt habe sich der Verkaufsstart des iX1 positiv ausgewirkt.

Eine merkbare Kaufzurückhaltung lässt sich bei Audi ebenfalls nicht feststellen. Privatkunden, die im Premiumsegment kaufen, seien tendenziell weniger von kurzfristigen Einflüssen betroffen, so die Ingolstädter auf VOLKSBLATT-Anfrage. Bei Jaguar gebe es lediglich eine „gewisse Zögerlichkeit bei Kaufentscheidungen, besonders in den mittleren Segmenten“.

Die wirtschaftliche Gesamtsituation hat übrigens auch Auswirkungen auf das Gebrauchtwagen-Angebot im Luxussegment: Zahlreiche Kunden verkaufen ihre Fahrzeuge derzeit nicht.

Von Oliver Koch