Projekt: Kreislaufwirtschaft im Krankenhaus funktioniert

Land OÖ will Recycling von Kunststoffen in Krankenhäusern vorantreiben

Ein Pilotprojekt der OÖ Gesundheitsholding (ÖGH) könnte zum Vorbild für alle Krankenhäuser in Österreich werden: Zwei Jahre lang wurden in drei ÖGH-Krankenhäusern im Rahmen von „HospiCycle“ gezielt Kunststoffabfälle (Becher, Flaschen, Behälter) gesammelt, analysiert und einem Recycling zugeführt.

Die Projektpartner Transfercenter für Kunststofftechnik (TCKT), Walter Kunststoffe und Greiner Packaging wollten die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, Kunststoffe in Krankenhäusern zu recyceln. Sie wurden von ARA sowie Medizintechnik- und Kunststoffcluster unterstützt.

90 Tonnen Verpackungen

Jetzt gehe es darum, die Erfahrungen in die Praxis umzusetzen. So fallen an den Standorten der OÖG-Regionalkliniken und am Kepler Uni-Klinikum jährlich mehr als 6000 Tonnen Abfall an, davon 90 Tonnen Kunststoffverpackungen. Man könne darauf aus hygienischen Gründen nicht verzichten, mit Recycling aber einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten, so OÖG-GF Karl Lehner.

„Ich freue mich, dass unsere Landeskliniken gleich in zweierlei Hinsicht für die Gesundheit der Bevölkerung sorgen: Durch die bestmögliche und wohnortnahe Krankenversorgung, aber auch durch einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit den Ressourcen“, sagt Gesundheits-LR LH-Stv. Christine Haberlander.

Abfall-Analyse

Für Wirtschafts-LR Markus Achleitner sind „intelligente und ganzheitliche Lösungen für die Kreislaufwirtschaft“ eines der „wesentlichen Handlungsfelder unserer OÖ. Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030“.

Bei Hospicycle wurden u.a. Kunststoffabfälle in Kliniken analysiert und auf Recyclingfähigkeit geprüft. Verunreinigter Abfall wurde von vornherein ausgeschlossen. Die Artikel wurden am TCKT geschreddert, gewaschen und zu Granulaten verarbeitet. Achleitner: „Wir wollen jetzt dieses Projekt in alle Bereiche ausrollen, wo es anwendbar ist“.