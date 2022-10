Puma trotz Gegenwind auf Rekordkurs

Der fränkische Sportartikelkonzern Puma bleibt trotz der konjunkturellen Eintrübung auf Rekordkurs. Der Umsatz sei im dritten Quartal wechselkursbereinigt um 17 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Nummer drei am Weltmarkt am Mittwoch in Herzogenaurach mit.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) habe sich um 13 Prozent auf 258 Millionen Euro verbessert. Damit sei es „das beste Quartal in Pumas Geschichte“ gewesen, erklärte Vorstandschef Björn Gulden.

„Für das vierte Quartal erwarten wir eine anhaltende Volatilität im Markt, sind aber zuversichtlich, dass wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr erreichen können.“

Puma geht von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 15 Prozent und einem Ebit zwischen 600 und 700 Mio. Euro aus. Nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 6,27 Mrd. Euro währungsbereinigt 18 Prozent über Vorjahr, das Ebit hat mit 600 (Vorjahr: 492) Mio. Euro bereits das untere Ende der Prognosespanne erreicht.