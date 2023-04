Raiffeisenbanken erzielten EGT von knapp 95 Mio. Euro

Die Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg (RBV) hat am Dienstag „mit gewissem Stolz“ (Vorstandsvorsitzender Michael Alge) die Unternehmenszahlen 2022 präsentiert. Auf Basis eines Betriebsergebnisses in Höhe von 123,4 Mio. Euro (2021: 118,5 Mio.) resultierte ein Ergebnis nach Risiko (EGT) von 94,4 Mio. Euro (2021: 122,8 Mio.). In einem für Vorarlberg guten Wirtschaftsjahr 2022 habe auch die RBV ein erfolgreiches Jahr verzeichnet, hieß es.

Alge wies daraufhin hin, dass die Zahlen aus dem Jahr 2022 nicht direkt vergleichbar mit jenen aus 2021 seien. 2021 hätte das EGT ohne Sondereffekte etwa 82 Mio. Euro ausgemacht, wie der mittlerweile pensionierte Vorstandschef Wilfried Hopfner im vergangenen Jahr ausgeführt hatte. 2020 hatte das Betriebsergebnis noch 79,2 Mio. Euro betragen, das EGT 59,3 Mio. Euro.

2022 wuchs das Ausmaß der Kredite (Forderungen an Kunden) der RBV um 5,8 Prozent auf 10,373 Mrd. Euro (2021: 9,805 Mrd.) an, es wurden knapp 1,6 Mrd. Euro an Neukrediten vergeben. Der Geldfluss an Private und Unternehmen hielt sich dabei in etwa die Waage (0,7 Mrd. Euro Wohnbaukredite, 0,8 Mrd. Euro Investitionskredite). Die Einlagen von Kunden stiegen mit 10,804 Mrd. Euro um 3,0 Prozent (2021: 10,489 Mrd Mrd.), während das von Raiffeisen verwaltete Kundenvermögen im Umfang auf 11,188 Mrd. Euro (2021: 12,683 Mrd.) abnahm. Das bedeutete einen Rückgang von 11,8 Prozent. Die Eigenmittel wurden bei 1,448 Mrd. Euro (2021: 1,467 Mrd., minus 1,3 Prozent) weitgehend stabil gehalten, die Gesamtkapitalquote betrug 17,9 Prozent (2021: 18,1).

Die Raiffeisen Landesbank (RLB), die gemeinsam mit 16 selbstständigen Raiffeisenbanken die RBV bildet, erreichte 2022 ein Betriebsergebnis von 18,9 Mio. Euro (2021: 50,8 Mio., 2020: 22,7 Mio.). Das EGT betrug 10,8 Mio. Euro (2021: 43,2 Mio., 2020: 12,3 Mio.), aus dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 6,1 Mio. Euro (2021: 40,0 Mio., 2020: 8,7 Mio.) resultierte. Auch in diesem Zusammenhang wies Alge auf die Sondereffekte des Jahres 2021 hin. Als Bilanzgewinn wurden 28,2 Mio. Euro (2021: 32,4 Mio.) angegeben. Für die RBV wird der Jahresüberschuss nicht ausgewiesen.

Nach fast sieben Jahren mit Negativzinsen habe man es jetzt mit dem Gespenst der Inflation zu tun, sagte Alge. In der zweiten Jahreshälfte 2022 sei die Nachfrage nach Immobilienkrediten stark eingebrochen, dazu habe wohl auch die KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung) beigetragen. Nun stehe die Rückkehr in eine „normale Zinswelt“ an, auch wenn die Entwicklung der Zinsen noch nicht abschließend geklärt sei, so der Vorstandsvorsitzende. Trotz der Teuerung würden sich nur einzelne Kunden melden, die Schwierigkeiten mit ihrer Kreditrate haben. Es sei allerdings zu beobachten, dass die Konto- und Sparbuchstände rückläufig seien. Dieses Geld fließe in die Kredittilgung und in die Lebenshaltung.

Die RBV hat nach eigenen Angaben 241.000 Privat- und 21.000 Firmenkunden. Es werden 69 Bankstellen geführt. Die Mitarbeiterzahl nahm im vergangenen Jahr von 1.519 auf 1.448 Personen ab.