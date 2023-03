Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch hat 2022 den Umsatz um 33,4 Prozent auf 1,54 Mrd. Euro gesteigert.

Geschäftsführer Jürgen Rauch sprach in einer Aussendung am Montag von einem „sehr erfolgreichen Jahr“.

Rauch hat 2420 Mitarbeiter, davon 970 in Österreich. Die in zwölf Werken produzierten Säfte sind in 100 Ländern erhältlich.