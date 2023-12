Regen bescherte Energie AG OÖ deutlichen operativen Gewinn

Die Witterung in diesem Jahr hat der Energie AG Oberösterreich (EAG) einen deutlichen operativen Gewinn beschert. Das Ebit wuchs im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende 30. September) um gut 45 Prozent auf 218,5 Mio. Euro.

Wegen ausreichenden Niederschlags seien u.a. die Erträge aus der Wasserkraft sehr gut gewesen, es musste nicht wie im trockenen Vorjahr „zu sehr hohen Preisen am Markt“ Strom zugekauft werden, bilanzierte der Vorstand unter CEO Leonhard Schitter am Mittwoch in Linz.

Dieser teure Zukauf spiegle sich auch im Rückgang der Bilanzsumme um 40,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro mit dem negativen operativen Cashflow von 504,9 Millionen Euro wieder. Der Umsatz des Konzerns mit 4.651 Mitarbeitern betrug 4,25 Milliarden Euro und damit um 6,4 Prozent mehr als 2021/22. In vier der fünf Segmente, Energie, Netz, Holding & Services sowie Tschechien gab es jeweils ein Plus im Umsatz, lediglich im Bereich Entsorgung ging dieser um gut drei Prozent zurück.

In Schitters erstes Geschäftsjahr als CEO fiel auch der Startschuss der bisher größten Einzelinvestition des Unternehmens: Der Baubeschluss samt Spatenstich des Pumpspeicherkraftwerkes Ebensee, das mit 450 Mio. Euro Kosten veranschlagt ist. Diese „grüne Batterie“ ist Teil des hausintern genannten „Loop“ zur Transformation – ebenso wie die Erweiterung des Windparks Kobernaußerwald, wie Noch-Technikvorstand Stefan Stallinger, der kommendes Jahr zur EVN wechselt, ergänzte. Die fünf Standortgemeinden im Innviertel hätten grünes Licht für die Errichtung von bis zu 19 neuen Windenergieanlagen im Park gegeben, der von einer Arbeitsgemeinschaft aus Energie AG, Österreichischen Bundesforsten und EWS Consulting entwickelt wird.

Insgesamt 4 Mrd. Euro stecke die Energie AG in ihre strategische Neuausrichtung, um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Wie der Betrag aufgebracht werde, „wissen wir heute noch nicht“, meinte CFO Andreas Kolar. Angesicht der Zinsentwicklung hätte Finanzierung „schon einmal mehr Spaß gemacht“. 2,5 Mrd. Euro seien in der mittelfristigen Planung fixiert, aber zehn Jahre voraus könne noch nicht geblickt werden. Die Erträge der Energie AG würden jedenfalls reinvestiert, meinte Schitter. Im kommenden Geschäftsjahr sei eine Gesamtinvestitionen von 485 Mio. Euro geplant.

Preisverwerfungen, hervorgerufen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, hätten auch noch dieses Geschäftsjahr geprägt, rechtfertigte der CEO die heuer zu Jahresanfang vorgenommenen Strompreiserhöhungen für Bestandskunden. Ein außergerichtlicher Vergleich zwischen dem Energieunternehmen und der Arbeiterkammer Oberösterreich, die als Verbandskläger die Preiserhöhung im Jänner als nicht gesetzeskonform sah, brachte vielen Bestandskunden eine Rückzahlung und eine Preissenkung. Inzwischen gebe es für verschiedene Kundengruppen spezielle Maßnahmenpakete.