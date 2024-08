Reiseziele im Herbst: Hurghada führt vor Antalya und Kreta

Der Reiseveranstalter Tui hat sich die beliebtesten Reisedestinationen für die Herbstferien angesehen und die Reisetrends seiner Gäste erhoben. Die einheitlichen Herbstferien in Österreich führen auch heuer wieder zu einer besonders hohen Nachfrage nach Flugpauschalreisen am Meer.

Die beliebtesten Urlaubsziele während der Herbstferien sind Hurghada am Roten Meer, Antalya an der türkischen Riviera und die griechische Insel Kreta. Dubai und die Malediven sind heuer die angesagtesten Fernreiseziele.

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei Kreta mit einem beachtlichen Zuwachs von knapp 60 Prozent zum Vorjahr die Saison wieder bis in den Herbst hinein erfolgreich verlängern konnten. Für den wohlverdienten Urlaub auf der griechischen Insel bieten wir mehrmals wöchentlich Flüge ab Wien sowie einmal wöchentlich ab Linz und Salzburg an“, so Katharina Doppler-Reitner, Head of Flug- und Revenue Management bei Tui Österreich.

Zypern und Gran Canaria haben es im Ranking auf der Mittelstrecke ebenfalls unter die Top-fünf-Destinationen geschafft. Die spanische Insel Gran Canaria hat im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent zugelegt.

Im Länder-Ranking liegt derzeit Spanien vor Ägypten und der Türkei. Griechenland schafft es mit einem Plus von 63 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr auf den vierten Platz. Die höchsten Zuwächse in Griechenland verzeichnet die Urlaubsinsel Rhodos.

Auf der Fernstrecke haben dieses Jahr wieder die Vereinigten Arabischen Emirate die Nase vorne, gefolgt von den Malediven und Mauritius. Auf Platz vier liegt Thailand, gefolgt von den USA.