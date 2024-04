Reparieren statt wegwerfen – das funktioniert

„Griaß Di, Oliver. Des is ja eine Überraschung. Was machst denn Du da?“ „Servus Waltraud. Freut mich, Dich zu sehen. Naja. Ich hab mir gedacht, ich schau vorbei – und ich hab eh im Kofferraum eine Mikrowelle.“ Es ist der letzte Mittwoch des Monats, 18 Uhr.

Waltraud ist eine der Ehrenamtlichen des Vereins OHA in Sankt Florian und – wie jeden letzten Mittwoch im Monat – ist wieder Repair Cafe. Das heißt: Ehrenamtliche schauen sich mitgebrachte Geräte – vom Radio über den Staubsauger, die Mikrowelle bis hin zum Kühlschrank an – und versuchen, diese zu reparieren; was übrigens im Großteil der Fälle funktioniert.

Lesen Sie auch

Entstanden ist der Verein aus dem Agenda-21-Prozess der Gemeinde heraus. „Als Initiative für die Bevölkerung aus der Bevölkerung heraus“, wie Obmann Gerald Neumayr zum VOLKSBLATT sagt. Die Gemeinde unterstützt weiterhin tatkräftig; stellt beispielsweise die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und hilft auch bei den Werbematerialien aus.

Testen, prüfen, schrauben

Im Vereinslokal herrscht an dem Tag gesprächige, aber dennoch konzentrierte Atmosphäre. Rund 30 Personen – überwiegend Männer und die meisten jenseits der 50 – sind da. Die Ehrenamtlichen begutachten, testen, prüfen die Elektronikgeräte, schrauben sie auf und – meist hapert es nur an Kleinigkeiten – setzen sie wieder instand.

Der Spaß und Kuchen dürfen dabei freilich auch nicht zu kurz kommen. „Für uns ist Nachhaltigkeit eben nicht nur ein Wort, sondern wir versuchen, das auch wirklich zu leben und in und für die Gemeindemitglieder umzusetzen“, so der 48-jährige Obmann des Vereins.

Die „Kost-Nix-Ecke“

Beim Repair Cafe werden jedoch nicht nur gemeinsam Geräte repariert – es wird bei Kaffee und Kuchen geplaudert und in der „Kost-Nix-Ecke“ sowie im „Offenen Bücherregal“ gestöbert.

Weitere Veranstaltungen sind unter anderem der „Spiele-Treff“, der „Offene Eltern-Kind-Treff“, der „Näh-Treff“ und seit Jänner der „Austausch für betreuende/pflegende Angehörige“.

Die Termine dazu werden auf der Vereins-Homepage und im Kalendarium der Gemeindezeitung veröffentlicht. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und werden von ehrenamtlichen Mitgliedern begleitet.

Übrigens: Die meisten der mitgebrachten elektrischen Geräte können repariert werden. „Und darauf sind wir schon auch stolz“, sagt Neumayr.

Von Oliver Koch