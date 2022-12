Resch&Frisch designt sich neu

Ein umfangreiches Re-Branding unterzieht Resch& Frisch seinen Bäckerei-Cafés, das „Liebesbrot-Konzept“ wird ausgebaut.

„Mit dem neuen Auftritt verbinden wir die Tradition unserer Bäckerei mit einem modernen Filialen-Konzept“, so Geschäftsführer und Eigentümer Georg Resch. Nach dem Start in Wels sollen nach und nach alle 26 Standorte in Oberösterreich und Salzburg modernisiert und umgebaut werden.

Je nach Standort soll dann zwischen Liebesbrot Café und Liebesbrot&Go unterschieden werden. Das Liebesbrot Café soll zum Verweilen einladen. Neben klassischen Backwaren werden dort unter anderem vielfältige Kuchen und Schnitten sowie warme Mittagsmenüs und eine neue Frühstücksauswahl angeboten.

Unter Liebesbrot&Go werden hingegen vor allem die Filialen an hochfrequentierten Standorten, wie beispielsweise dem Welser Bahnhof, geführt. Diese sollen mit umfangreichen Take-away-Angeboten speziell die Laufkundschaft ansprechen.