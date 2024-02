Richter Schuhe fasst wirtschaftlich wieder Tritt

Das 131. Jahr in der Geschichte der Ferdinand Richter GmbH hat gut begonnen — denn am Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen wurde nun der Sanierungsplan für den ältesten Kinderschuhhersteller Europas angenommen. Die Wurzeln von „Richter Schuhe“ reichen ins Jahr 1893 zurück, als man in Oberösterreich mit der Produktion von Kinderschuhen begann. Am früheren Produktionsstandort Pasching ist auch heute noch der offizielle Firmensitz, geführt wird das Unternehmen aber von Graz aus.

Am dortigen Landesgericht wurde am 13. November 2023 auch Insolvenz beantragt, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet. War ursprünglich von einer Überschuldung von rund sieben Millionen Euro und 120 Gläubigern die Rede, so haben nun 93 Gläubiger Forderungen in der Höhe von 5,8 Millionen Euro angemeldet. Davon, so berichten der Gläubigerschutzverband Creditreform und der KSV1870, seien rund drei Millionen anerkannt worden. Der angenommene 20-prozentige Sanierungsplan sieht vor, dass fünf Prozent binnen 14 Tagen in bar ausbezahlt werden, die verbleibenden 15 Prozent dann in drei Raten bis längstens 30. November 2025.

Zu den Ursachen der Pleite hatten laut dem Unternehmen vor allem die Covid-Pandemie beigetragen. Infolge der langen Lockdowns und der damit einhergehenden Reduktion des Geschäftsvolumens sei ein unerwarteter Finanzierungsbedarf notwendig geworden. Dieser konnte mittels Überbrückungsfinanzierungen, der Unterstützung der Gesellschafter sowie staatlicher Förderungen gedeckt werden. Aber schließlich sorgten Unklarheiten eines Rückforderungsanspruches bei einem Verlustersatz für die Schieflage.

Produziert wird von Richter in Europa sowie in Asien, die Kernabsatzmärkte sind derzeit Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn.