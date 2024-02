Rösterei Traxl bespielt Domcenter, Brötchenprofi für die Linzerie

In der Linzer Gastroszene gibt es in den kommenden Wochen wieder Zuwächse. Wie bereits berichtet feiert mit 1. März die Wiener Feinkostmanufaktur „Trzesniewski“ ihr Comeback in Linz, nachdem sie zuvor schon einmal in der Landstraße bzw. in der Plus City beheimatet war. In der Linzerie – ehemals Arkade – am Taubenmarkt platziert man sich in zentraler Lage, die Umbauarbeiten laufen.

Brötchen mit 25 verschiedenen Aufstrichen werden feilgeboten, der Renner dabei ist das Brot mit Speck und Ei. Der Verkaufsschlager war auch Namensgeber für die Homepage des Unternehmens. Wahrscheinlich auch weil www.speckmitei.at eingängiger ist als eine Webadresse mit dem Namen Trzesniewski. Mit dem Namen spielt man aber grundsätzlich gerne – so lautet der Werbeslogan „Die unaussprechlich guten Brötchen“.

Lesen Sie auch

Rösterei zieht ins Domcenter

In das derzeit in Bau befindliche Domcenter am Linzer Mariendom wird nach Fertigstellung Ende April die Kafferösterei Traxl ziehen, die in der Landeshauptstadt bereits einen Standort am Südbahnhofmarkt hat. Angeboten werden neben Kaffee auch Bier, Wein, Kuchen, Torten sowie Eis, verrät Kurt Traxl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Bei wärmeren Temperaturen soll dann auch ein Gastgarten zum Verweilen einladen. „Wir verstehen uns als auch als Begegnungszentrum, stehen für alle offen“, betont er. Als mittlerweile eines der wenigen Cafes will man auch am Sonntag offen halten, aktuell gestalte sich die Mitarbeitersuche aber noch schwierig, so Traxl über Startschwierigkeiten. Grundsätzlich soll das Domcenter, das sich auf 120 Quadratmeter vor dem Mariendom erstreckt den Stadt- und Kirchenraum besser verknüpfen.

Lindbauer-Eröffnung dauert

Noch dauern wird es bis zur Eröffnung des Traditionsgasthaus Lindbauer in Urfahr. Man plane die Eröffnung heuer, allerdings könnte es bis Ende des Jahres dauern, bis man den Betrieb aufnimmt, heißt es auf Anfrage gegenüber dem VOLKSBLATT.

Beim ebenfalls zur Kaufmann Gruppe gehörenden Oberwirt in St. Magdalena will man bei den derzeitigen Öffnungszeiten bleiben. Seit der Wieder-Eröffnung nach langem Leerstand Ende Oktober ist das Gasthaus freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und Sonn- und feiertags 9:30 bis 18 Uhr geöffnet.

Abgänge in Linz

Wie so häufig in der Linzer Gastronomie ist es ein Kommen und Gehen. Geschichte ist bereits das Cafe Exx in der Linzer Klammstraße, dort schlossen sich die Türen mit Ende Jänner für immer. Über einen weiteren bevorstehenden Abgang in der Klammstraße wird spekuliert.

Von Christoph Steiner