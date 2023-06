Rubble Master profitiert vom Trend zu mehr Nachhaltigkeit

Der Anlagenbauer Rubble Master (RM) will seinen Produktionsausstoss bis 2027 auf 1000 Maschinen mehr als verdoppeln. Das Unternehmen produziert Anlagen (im Vorjahr 440), mit denen Steine und Bauschutt gebrochen und zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Aktuell beschäftigt RM mit Werken in Linz und Dungannon/Nordirland 444 Mitarbeiter – 60 weitere werden gesucht. In Linz sollen allein heuer vier Millionen Euro für die Produktionserweiterung investiert werden – insgesamt sind es an beiden Standorten bis 2027 20 Millionen Euro.

Wachstumstrend hält an

Laut CEO Gerald Hanisch profitiert RM vom wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 2022 setzte RM 232 Millionen Euro um (plus 20 Prozent); 2023 werden 270 Mio. erwartet. „Wir haben das beste erste Quartal seit Bestehen“, sagt CFO Günther Weissenberger.

Besonders gut laufen laut Hanisch die Geschäfte in den USA, Südamerika und Südostasien – dort wurde erst im Mai in Singapur eine neue Niederlassung eröffnet. RB liefert seine Produkte in 110 Länder und ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer bei Anlagen für das mobile Recycling.

Die Exportquote liegt bei 96 Prozent. Rund zwei Drittel des Umsatzes entfallen auf Europa. Referenzprojekte sind u.a. das nachhaltige Stadtbauprojekt Masdar-City in Abu Dhabi sowie „The Line“ in Saudi-Arabien.