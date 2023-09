Rückgang der Erzeugerpreise belastet Milchbauern

Landwirtschaft und tierische Produktion brauchen „längerfristig Deckungsbeiträge, die Investitionen auslösen und es ermöglichen, Einkommen zu erwirtschaften“, so die Landwirtschaftskammer (LK) OÖ am Dienstag in einer Aussendung. Kurze positive Phasen seinen gerade im Hinblick auf hohe Kosten z.B. für Stallbauten zu wenig.

Deckungsbeiträge sinken

Einnahmenseitig seien die Preise für Milch seit Jahresbeginn 2023 deutlich gesunken, womit auch die Deckungsbeiträge sinken. Die Entwicklungen auf den Märkten stellen die Landwirte und die Molkereien vor massive Herausforderungen.

Die geänderte Konstellation von Angebot und Nachfrage führt zu massivem Druck auf die Erzeugerpreise. Nachfrageseitig sind vor allem hochwertige Qualitätsprodukte von sinkender Nachfrage betroffen.

Die LK OÖ fordert daher, dass „der Rückgang des Milchpreises ein Ende haben muss und der oftmals in der Werbung dargestellte Schulterschluss des Handels mit den heimischen Erzeugern und Verarbeitern deutlicher gelebt werden sollte“. LK OÖ-Präsident Franz Waldenberger appelliert auch an die Konsumenten, „beim Einkauf darauf zu achten, woher die Lebensmittel kommen.“