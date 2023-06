Saisonstart für die „Heurigen“

Erdäpfel: Pflanzung erfolgte 14 Tage später als in vergangenen Jahren

Das feuchte Wetter führte heuer dazu, dass fast alle Späterdäpfel erst ab Mitte Mai gepflanzt werden konnten – teilweise erst Anfang Juni.

„Die Wetterextreme bedeuten geringere Erträge um 20 bis 30 Prozent unter dem Durchschnitt“, so Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) OÖ am Montag beim Saisonstart für die OÖ „Heurigen“ beim Erdäpfel- und Spargelhof Mayer in Fraham/Eferding.

Drahtwurm als Problem

Entgegen dem aktuellen Wetter-Trend zwang in den letzten Jahren die Trockenheit immer mehr Erdäpfelbauern zum Aufhören. Dazu kam der Drahtwurm, der der Ernte zunehmend zusetzt und bis zu 50 Prozent davon vernichtet. In OÖ werden Erdäpfel auf 1030 Hektar angebaut, 207 davon sind biologisch.

„Unter 40.000 Kilogramm pro Hektar kann man nicht mehr wirtschaftlich produzieren“, so Waldenberger. Insgesamt wird 2023 für die Erdäpfelbauern „ein herausforderndes Jahr“, so Martin Paminger, OÖ Erdäpfelsprecher. Österreichweit beträgt die Anbaufläche 18.600 Hektar.

Der Rückgang von zehn Prozent der Fläche hat den Selbstversorgungsgrad von 90 auf zuletzt 86 Prozent reduziert. Die Lücke füllen auch Erdäpfel aus Ägypten, die u.a. „eine ganzen Rucksack C02 mit sich tragen“, so Waldenberger. Für ihn sind die Heurigen aus Österreich etwas ganz Besonderes: „Das gibt es in anderen Ländern nicht – das ist eine österreichische Spezialität.“