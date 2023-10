Salzburger Textilhaus Adelsberger ist zahlungsunfähig

Die wirtschaftlichen Probleme in der Modebranche halten an. Am Mittwoch hat das Salzburger Unternehmen Adelsberger Textilhaus mit Sitz in St. Johann im Pongau Zahlungsunfähigkeit angemeldet.

Betroffen sind 55 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, darunter sechs Lehrlinge. Laut Informationen des Kreditschutzverband von 1870 betragen die Passiva 2,726 Millionen Euro. Demgegenüber stünden Aktiva von 2,498 Millionen Euro. Eine Fortführung wird angestrebt.

Nach Angaben mehrerer Kreditschutz- und Gläubigerschutzverbände sind 220 bis 232 Gläubiger betroffen. Angeboten wird den Insolvenzgläubigern ein Sanierungsplan mit einer Bezahlung einer 20-prozentigen Quote binnen zwei Jahren. Als Gründe für die Insolvenz werden „drastisch veränderte Rahmenbedingungen“ genannt.

Generell gestiegene Kosten und Energiepreise, Inflation, Kaufkraftverlust bei den Kunden sowie die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie machten die Sanierung notwendig.

Adelsberger will nun durch die Erarbeitung und Umsetzung einer Restrukturierung und Neuausrichtung zukunftsfit werden, teilte das Unternehmen mit. „Es wird alles unternommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter im Betrieb halten zu können.“

Das Textilhaus wird in dritter Generation durch Bernhard Adelsberger geführt. Der Grundstock des Unternehmens wurde bereits 1890 gelegt. Das Modehaus Adelsberger ist eigenen Angaben zufolge der führende Anbieter für internationale Markenware aus der Mode-sowie Textilbranche in der Region.