Salzkammergut: Gemeinsame Vermarktung der Tourismusregion

Im oberösterreichischen Salzkammergut läuft derzeit ein umfangreicher und intensiver Prozess, um eine moderne und zukunftsorientierte Tourismusstruktur zu entwickeln.

„Mit 3,26 Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr 2023 ist das oberösterreichische Salzkammergut der größte Player im heimischen Tourismus und zählt zu den wichtigsten und international bekanntesten Destinationen Österreichs“, ist Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner überzeugt.

Auf Basis des neuen Tourismusgesetzes und in Umsetzung der neuen Landestourismusstrategie 2030 sei man nun dabei, dass eine absolute Premium-Destination im österreichweiten Spitzenfeld entstehe. In einem gemeinsamen Tourismusverband Salzkammergut werden laut Achleitner durch die Bündelung von Ressourcen schlankere und effizientere Strukturen für eine schlagkräftige Destination geschaffen.

Die Angebote der bisherigen sechs Tourismusverbände werden mit einem gemeinsamen themenbezogenen Auftritt unter der Marke Salzkammergut deutlich attraktiver gemacht, nach dem Motto: „Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile“. Dadurch könne national und international die Sichtbarkeit auf den Herkunftsmärkten der Gäste weiter gestärkt werden.

Oberösterreichweit läuft bereits seit vergangenem Herbst ein Prozess, in dem die Tourismusverbände unter fachlicher Begleitung von Oberösterreich Tourismus und externen Experten die organisatorischen Strukturen in den Destinationen erarbeiten und weiterentwickeln.

Die Landestourismusstrategie 2030 zeichnet die zukünftigen Entwicklungslinien des Tourismus in Oberösterreich vor. Die rechtlichen Grundlagen schreibt das mit 1. Jänner 2024 adaptierte Oö. Tourismusgesetz fest.

„Wir wollen in intensiver und bewährter Kooperation mit den Destinationen die Positionierung von Oberösterreichs Regionen als Urlaubsziele stärken, das landesweite Angebots- und Produktmanagement vorantreiben und effiziente Prozesse für eine nahtlose ‚Customer Journey‘ schaffen – so begeistern wir Gäste, erhöhen unsere Wettbewerbsfähigkeit und unterstützen gemeinsam unsere Betriebe und Partner im Land“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.