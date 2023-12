Schweiz geht von Rekordjahr 2023 im Tourismus aus

Die Schweiz dürfte das Jahr 2023 mit einem Rekord an touristischen Übernachtungen abschließen. „Erstmals in der Geschichte des Schweizer Tourismus können wir in diesem Jahr über 40 Millionen Hotelgäste zählen“, sagte der Direktor der Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus, Martin Nydegger, der Zeitung „Schweiz am Wochenende“. Nach der Corona-Pandemie habe es niemand für möglich gehalten, dass die Besucherzahlen sich so schnell erholen würden.

Unter den ausländischen Gästen wachse die Zahl der amerikanischen Besucher vor allem, sagte Nydegger. Sie seien hinter den Deutschen die zweitgrößte Gästegruppe, der Abstand werde immer kleiner. Wegen der Inflation in vielen anderen Ländern und der dortigen Teuerung spiele die starke Schweizer Währung nicht mehr so eine große Rolle, sagte Nydegger. 2022 lag die durchschnittliche Jahresteuerung in der Schweiz bei 2,8 Prozent, 2023 noch tiefer.